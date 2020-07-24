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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 17, vaka sayısı 937
TÜRKİYE

24 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 937

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 937 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.
  • Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.

Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374 oldu.

Toplam test sayısı 4 buçuk milyona yaklaştı

  • Bakan Koca, verileri açıkladığı paylaşımında "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

23 Temmuz koronavirüs verileri.

22 Temmuz koronavirüs verileri.

21 Temmuz koronavirüs verileri.

20 Temmuz koronavirüs verileri.

19 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 913
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 913
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