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Koronavirüs 3 üniversite testlere başladı Korona aşısı için umut veren gelişme
BİLİMSEL GELİŞMELER

3 üniversite testlere başladı: Korona aşısı için umut veren gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19’a karşı üç üniversite tarafından yapılan aşı çalışmalarında önemli bir aşama gelindiğini açıkladı. Varank, “Rekombinant aşıda üç üniversitemiz hayvan deneyleri aşamasına geldi, hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı. Hayvan deneyleri tamamlandıktan sonra klinik çalışmalara geçilmesi gerekiyor." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de, koronavirüs salgınına karşı çare arayışları sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşısı çalışmaları kapsamında hayvan deneylerinin başladığını duyurdu. Varank, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerli solunum cihazı üretiminin sorunsuz devam ettiğini ve hedeflenen 5 bin cihaz sayısının yakalanacağını aktaran Varank, şu anda üretim yapan firmanın günlük 250 adedin üzerine çıkma kapasitesi bulunduğunu ve ikinci hatta ihtiyaç olması halinde bunu ASELSAN’ın da kurabileceğini söyledi.

Mustafa Varank

HAYVAN DENEYLERİ BAŞLADI SIRADA KLİNİK ÇALIŞMASI VAR

Aşı çalışmaları kapsamında da bilim insanlarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda bir platform kurduklarına işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle bu hastalığın (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşı çalışmalarıyla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık. Bu platformda 17 proje destekliyoruz, bunlardan 8 tanesi aşı geliştirme projesi. Bilim insanları ve üniversitelerle çok sıkı iş birliği içindeyiz. Buradan ilk kez duyurmuş olayım, rekombinant aşıda üç tane hocamız, üç üniversitemiz hayvan deneyleri aşamasına geldi, hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı. Hayvan deneyleri tamamlandıktan sonra klinik çalışmalara geçilmesi gerekiyor. En geç sene sonuna kadar klinik çalışmaya geçecek çalışmaları destekliyoruz.”

AB’NİN AŞI FAALİYETİ HERKESİN ERİŞİMİNE AÇIK OLSUN

  • Varank, Avrupa Birliği’nin (AB) Dünya Sağlık Örgütü ile yürüttüğü aşı çalışmalarına işaret ederek, “Burada 7,5 milyar avroluk fon oluşturup tüm dünyadaki araştırmaları desteklemek istiyorlar. Maddi katkı kısmını yakın zamanda ilan edeceğiz ama önemsediğimiz, bu faaliyetin herkesin erişimine açık olması. Bütün insanlık buradaki çalışmalardan faydalanmalı, böyle bir fondan ülkemizdeki araştırma faaliyetlerinin destek almasını istiyoruz. Oradaki bütün çalışmaları yakından takip ediyoruz.” dedi.

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