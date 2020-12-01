50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı gelecek

Aşı yaptıran vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacak.

Türkiye, Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptı. Yapılan sözleşme ile Aralık-Ocak-Şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Buna göre ilk etapta Aralık ayında asgari 20 milyon, Ocak ayında ise 10 milyon doz aşının Türkiye’ye gelmesi hedefleniyor.

Bilim Kurulu ise aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor. Sağlık çalışanlarından başlanacak ilk uygulamanın 11 Aralık’ta yapılması bekleniyor.

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Aşıyı yaptıran vatandaşlardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Covid-19 aşısı için ise Aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmeler sürüyor. 50 milyon Çin aşısı, 25 milyon Alman aşısının alınmasıyla toplam 75 milyon aşının Türkiye’ye gelmesi planlanıyor.

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YERLİ AŞI NİSAN'DA

Öte yandan Türkiye'de yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen toplam 16 aşı çalışması bulunuyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllü üzerinde denemeleri başlayan Covid-19 aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlenmedi.

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Yerli aşının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının da tamamlanması ardından en geç nisan ayında yaygın kullanıma geçmesi planlanıyor.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli koronavirüs aşısı en geç nisan ayında uygulanabilir olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmaya planlıyoruz' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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TOPLUMUN YÜZDE 60'I AŞILANMALI

Öte yandan uzmanlar tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgının durabileceğini söyledi.

Uzmanlar maske, mesafe, el hijyeni ve yayınlanmış olan kısıtlamalara harfiyen uyulmasıyla aşının toplumun yüzde 60’ına değil yüzde 10’una bile yapılmasının salgın için bir fren görevi göreceğini ve işi yavaşlatacağını vurguluyor.

OYNAT 03:38 Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müjdeyi verdi: Yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3'ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesi verildi. Bakan Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. BiP'te paylaş

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