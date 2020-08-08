8 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1172 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu. Ayrıca Bakan Koca yaptığı paylaşımda zatürre oranını da dikkat çekti.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2020, 21:10 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2020, 21:34 Yeni Şafak