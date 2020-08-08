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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1172
TÜRKİYE

8 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1172

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu. Ayrıca Bakan Koca yaptığı paylaşımda zatürre oranını da dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu.

İyileşen sayısı 222 bini geçti

  • Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.

Zatürre oranı ülke genelinde düştü

  • Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

7 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 1185
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 1185

6 Ağustos koronavirüs verileri.

5 Ağustos koronavirüs verileri.

4 Ağustos koronavirüs verileri.

3 Ağustos koronavirüs verileri.
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