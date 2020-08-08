Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1172

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu.
İyileşen sayısı 222 bini geçti
- Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.
Zatürre oranı ülke genelinde düştü
- Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" ifadelerini kullandı.
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