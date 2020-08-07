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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 15, vaka sayısı 1185
TÜRKİYE

7 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 1185

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

  • Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 56 bin 726 test yapıldı, 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İyileşen sayısı 222 bine yaklaştı

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 221 bin 574 oldu.

  • Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450, vefat sayısı 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İyi haber sıkı tedbire bağlı"

  • "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı."

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

6 Ağustos koronavirüs sonuçları.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153

5 Ağustos koronavirüs sonuçları.

4 Ağustos koronavirüs sonuçları.

3 Ağustos koronavirüs sonuçları.

2 Ağustos koronavirüs sonuçları.
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