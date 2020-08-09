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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı 15 kişi hayatını kaybetti, 1182 yeni vaka
TÜRKİYE

9 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 15 kişi hayatını kaybetti, 1182 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 1182 kişiye ise koronaviürs tanısı konduğunu açıkladı. Bakan Koca, 25 il ile ilgili sevindiren bir gelişmeyi de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile ilgili günlük verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika olarak açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu. Test sayısının yüksekliğine vurgu yapan Bakan Koca, 25 il ile ilgili de sevindiren bir gelişmeyi paylaştı.

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25 ilden sevindiren haber

"Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok."

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