Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 15 kişi hayatını kaybetti, 1182 yeni vaka

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile ilgili günlük verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika olarak açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu. Test sayısının yüksekliğine vurgu yapan Bakan Koca, 25 il ile ilgili de sevindiren bir gelişmeyi paylaştı.

KORONAVİRÜS Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Mayıs ayına oranlar 1,3 arttı

25 ilden sevindiren haber

"Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok."