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Koronavirüs ABD ilk sırada Kovid-19dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti
DÜNYA

ABD ilk sırada: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 236 bin 101'e çıktı. Koronavirüs vakaları ve ölü sayıları bakımından dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 8 milyon 196 binden fazla vakayla Hindistan izliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61 bin 503 artışla 9 milyon 405 bin 247'ye ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 847 artarak 236 bin 101'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 62 bini, toplam test sayısı 144 milyonu geçti.

En çok vaka 956 bin 734 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 933 bin 311 vakayla Kaliforniya ve 802 bin 547 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York 33 bin 668 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

İlk sırada ABD var

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 196 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 535 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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