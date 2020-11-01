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DÜNYA

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu

Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı bir milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyon 200 bini aştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 236 bin 72 ölümle ABD'de kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir milyon 200 bin 405'e, vaka sayısı 46 milyon 394 bin 211'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 236 bin 72 ölümle ABD'de kaydedildi.

Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bu ülkeyi 159 bin 902 ile Brezilya, 122 bin 149 ile Hindistan, 91 bin 753 ile Meksika, 46 bin 555 ile İngiltere, 38 bin 618 ile İtalya, 36 bin 788 ile Fransa, 35 bin 878 ile İspanya, 34 bin 864 ile İran ve 34 bin 476 ile Peru izledi.

İngiltere’de bir ay sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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İngiltere’de bir ay sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 33 milyon 487 bin 910 kişi iyileşti.

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