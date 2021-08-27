Koronavirüs ABDli havayolu şirketinden tartışılacak karar Aşılanmayan çalışanların maaşından 200 dolar kesecek
DÜNYA

ABD'li havayolu şirketinden tartışılacak karar: Aşılanmayan çalışanların maaşından 200 dolar kesecek

ABD'nin en büyük üçüncü havayolu şirketi Delta, 1 Kasım'dan itibaren koronavirüs aşısı olmayan çalışanlarından ayda 200 dolar ek sağlık sigortası primi alacağını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
ABDli havayolu şirketinden tartışılacak karar: Aşılanmayan çalışanların maaşından 200 dolar kesecek
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ABD'li havayolu şirketi Delta, 1 Kasım itibarıyla, aşı olmayan personellerinden aylık 200 dolar ek sağlık sigortası primi alacağını bildirdi. Ayrıca, sadece iki doz aşısını olduktan sonra koronavirüse yakalananların, ücretli hastalık izni alabileceğini ifade etti. Delta Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian, aldıkları önlemlerin ABD genelinde vaka sayıları artarken virüsün "agresif şekilde yayılmasının" yavaşlatılmasına yardımcı olacağını söyledi.

''MALİ RİSK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN GEREKLİYDİ''

Ed Bastian, önlemlerin şirketin sağlık sigortasına kayıtlı çalışanlarına uygulanacağını belirtti. Bu da, kararlardan şirketin 75 bin çalışanının çoğunun etkilenmesi anlamına geliyor. Bastian, koronavirüs hastası bir çalışanın hastanede yatışının şirkete 50 bin dolara mal olduğunu ve bunun sürdürülebilir olmadığını kaydetti. Bastian, "Bu ek prim, aşılanmama kararının şirketimiz için yarattığı mali risk sorununu çözmek için gerekliydi. Son haftalarda, B.1.617.2 (Delta) varyantının artışından bu yana, hastanaye yatan Delta çalışanlarının tümü iki doz aşı olmayanlardı" dedi.

AŞI OLMAYANLAR HER HAFTA PCR TESTİ YAPTIRACAK

30 Eylül'den itibaren aşı olmayan Delta çalışanları her hafta PCR testi yaptıracak. Şirketin ofislerinde maske takmak zorunda kalacak. Şu anda tüm Delta çalışanları uçaklarda maske takmak zorunda ancak bu kural şirketin ofislerinde geçerli değil.

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DİĞER DEV ŞİRKETLERİN KORONA POLİTİKASI

United Airlines ve Goldman Sachs ile Microsoft ve Google da, çalışanlarının işe gidebilmeleri için iki doz aşı olmaları gerektiğini açıklamıştı. Yatırım devi Vanguard, aşılanan çalışanlarına 1000 dolar ikramiye veriyor. Amazon ve Apple ise henüz bu konuda bir politika belirlemedi.

  • Yatırım bankası Credit Suisse aşılanmayan çalışanlarından 7 Eylül'den itibaren evden çalışmasını isterken, ofislere tam dönüşü de Ekim ayına erteledi.

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