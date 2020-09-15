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Koronavirüs Almanyadan koronavirüs aşısı için flaş açıklama İlk onay alınabilir
BİLİMSEL GELİŞMELER

Almanya'da koronavirüs aşısı çalışmalarında 2020 sonunda ilk onay alınabilir

Almanya'dan koronavirüs aşısı için flaş açıklama: İlk onay alınabilir

Almanya'da devam eden koronavirüs aşısı çalışmalarında geliştirilen aşının 1. aşama ve 2. aşama klinik deneylerinde koronavirüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturduğu belirtildi. Çalışmalar neticesinde ilk onayın 2020 sonu ya da 2021 başında olabileceği aktarıldı.

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Almanya'da aşı çalışmalarının düzenleyici otoritesi Paul Ehrlich Institute, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk onayların 2020 sonunda veya 2021'in başlarında gelebileceğini açıkladı.

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İLK ONAY YIL SONU GELEBİLİR

  • Paul Ehrlich Ensitüsü'nün direktörü Klaus Cichutek, geliştirdikleri aşının 1. aşama ve 2. aşama klinik deneylerine koronavirüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu açıklayarak aşı ile ilgili ilk onayların 2020 sonunda ya da 2021'in başında gelebileceğini açıkladı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise “Güvenli ve etkili bir aşı olmasını istiyoruz, dünyadaki ilk aşıyı geliştirmemiz gerekli değil. Aşının onaylandıktan birkaç gün ya da hafta sonra dağıtılabileceğini umuyoruz” dedi.

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