Araştırma sonucu A kan grubundakileri korkuttu, uzman 'kesin bilgi değil' dedi

Avrupa'da yapılan bir araştırmada, bazı genetik faktörler ve A tipi kan grubuna sahip kişilerin koronavirüs hastalığını yüzde 45 oranında daha şiddetli yaşadığı iddia edildi. Aynı araştırmada, 0 kan grubundakilerin yüzde 35 oranında, hastalığı daha az şiddetli geçirdiği ifade edildi.

Bu tarz çalışmaların kesin bilgi olmadığını belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "A pozitifli hastalarla ilgili elimizde yeterince çalışma yok. Bu ve buna benzer çok sayıda çalışma var, fakat bunların bir kısmı kamuoyuna kesin bilgiymiş gibi yansıyor. Dünyada da bu konuda bir yarışma var.

Toplumda A pozitif kan grubu daha çok görülüyor. A pozitifli olma oranı neredeyse yüzde 50'ye yakın. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları haricindeki diğer bilgileri okumalı, ancak itibar etmemeliler. Tedbirli olmaya ise devam etmek gerekiyor" dedi.

DHA Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu açıklama yaptı.

'KORKU YAŞAMAYA BAŞLIYORLAR'

Tıp dünyasında, bilginin netleşmesi için belli süreye ihtiyaç olduğunu söyleyen Dr. Rodoplu, "Aynı zamanda belli sayıda insan üzerinde araştırma yapılmış olması gerekiyor ve bilimsel hakemli tıp dergilerinde bilginin yayınlanması gerekiyor. A pozitifli kişi, bu araştırmayı duyduğunda korku yaşamaya başlıyor. 'Ben daha riskliyim' diyor" diye konuştu.

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GİZLİ TAŞIYICILIĞA DİKKAT

Öte yandan gizli taşıyıcılığa da dikkat etmek gerektiğini ifade eden Dr. Rodoplu, "Biz bu kişileri nereden tanıyabiliriz? Restoranlarda, AVM'lerde kişinin taşıyıcı olup olmadığını belirlemek için ateş ölçümleri yapılıyor. Yüksek ateş, öksürük, halsizlik, boğazda ağrı, yanma, ayakta duramama gibi belirtilerden bir veya ikisi varsa, kişi taşıyıcı olabilir.

Özellikle sosyal mesafeye çok dikkat etmek gerekir. Hemen yanımızda biri öksürüyorsa, terliyorsa, yorgunsa o kişi taşıyıcı olabilir. Unutmayalım ki bir tek kişi taşıyıcı ise virüsü pek çok kişiye bulaştırabilir" şeklinde konuştu.

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'KORONAVİRÜS DAMAR HASTALIĞINA DÖNÜŞEBİLİR'

Salgın hastalıkların farklı dönemlerde, farklı isimlerle hayatımıza girdiğini belirten Dr. Rodoplu, "2002 ve 2007'de de salgın olmuştu. Şimdi aynı virüs, yani koronavirüs, Covid-19 adıyla anıldı. Mutasyona uğramış ve güçlenmiş olarak karşımıza geldi. Yapılan araştırmalar ve Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarına baktığımızda, Covid-19 geçtiğimiz 5-6 ay içerisinde de mutasyona uğrayabiliyor, güçlenebiliyor. Biz koronavirüsü bir akciğer hastalığı olarak düşünürken, şimdi yaygınlaşan bir düşünceyle, bunun bir damar hastalığı olabileceği, akciğer dokusuyla beraber diğer organlarda da etkiler yapabileceğine dair iddialar var. Bu iddiaların netleşmesi için yeterli süre, yeterli hasta sayısı ve bilim dünyasından kabul görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



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FOTOĞRAF 6 İstanbul'da Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de uygulama kapsamında sahaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kişilere, onaylarını alarak PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol edecek. Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanacak. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, AA muhabirine yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Bizler pandemi sürecinde filyasyon ekipleri olarak büyük başarı elde ettik. Şimdi de bağışıklığı ölçeceğiz. Antikor testlerinin amacı bunun tespiti. dedi. Kadıköy için 342 hane belirlendiğini dile getiren Uyar, şunları söyledi: PCR dediğimiz sürüntü örneği alıyoruz. Kan almak suretiyle antikor testi yapıyoruz. Sonuçlar E-Nabız üzerinden vatandaşlarımıza duyuruluyor. Daha sonraki aşamada PCR testi pozitifse yine filyasyon çalışmamıza devam edip temaslarını tespit ediyoruz ve ilaç tedavisini düzenliyoruz. Antikor çalışmamızla da semptom vermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bir bağışıklık tablosu oluşacak ve bununla Türkiye bağışıklık haritası belirlenecek. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğünde hazırlıklarını tamamlayan özel koruyucu tulumlar, tıbbı maskeler ve koruyucu gözlükler takan filyasyon ekipi tespit edilen adreslerdeki vatandaşlara test yapmak için yola çıktı. Ekip kendini tanıtarak, onayı olan vatandaşlarla semptom mülakatı yaptı, PCR ve antikor testlerini gerçekleştirdi. Salgınla mücadelede antikor testi uygulaması Salgınla mücadelede antikor testi uygulaması başladı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" ile 81 kentte antikor testlerine başlandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tarık Yılmaz ile Elektrik- Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Arslan'ın koronavirüs salgınıyla birlikte başladıkları proje kapsamında 70 liraya mal ederek tasarladıkları elektronik maske, virüs ve mikropları ultraviyole ışınları sayesinde hapsederek ortadan kaldırıyor. Dr. Tarık Yılmaz, Korana salgını ülkemizde ve dünyada ciddi sağlık sorunları yaratan bir hastalık haline geldi. Dünyada bir maske krizi yaşandı. Biz de akademik personel olarak arkadaşlarımızla beraber bir proje geliştirerek, tek kullanımlık maskeler yerine kendi kendini temizleyen uzun vadeli bir maske tasarladık. Filtresini ise iletken kumaştan geliştirerek bunun üzerinde elektriksel alan elde ettik. Tasarımımızın içinde iki tane eksi ve artı yüklü iletken kumaş var. Bu kumaşların yapımında gümüş de kullandık. Gümüşün de virüsleri öldürme yeteneğinin olduğunu çalışmalarımızda kanıtladık. Dışarıdan gelen virüs, maske içinde hapsediyor. Hasta biri kullandığında ise virüsün dışarı çakmasını engelliyor. İçindeki ultraviyole ışık ile bakteri ve virüsleri öldürmemizi sağlıyor. Bu ürünün insan sağlığına hiçbir yan etkisi yok dedi. Doç. Dr. Emre Arslan ise şunları söyledi: Elektronik maskenin en büyük özelliği tamamen bizim tasarladığımız filtre kısmı. Bunun içinde iki alan var, birincisi elektrik alanını oluşturduğumuz özel kumaş ile gümüş iletkenler ile 2 tane kumaşımız var. Bu alanda yakaladığımız virüsleri öldüren ultraviyole LED ışığımız var. Ön taraftan giren hava içeride hapsediliyor ve cihaz virüsleri tamamen yok ediyor. Bu cihazı 2 aylık bir çalışma ile yaptık. Şu anda en popüler N95 maskenin kullanım ömrü bir gün. Normal cerrahi maskeler ise ıslandığında bütün işlevini yitiriyor. Bizim bu tasarladığımız maskeler ise hem kendi kendini temizleme özelliği var. Hem de LED'lerden dolayı oluşan kısmı bir sıcaklık artısı ile de nemlenmenin de önüne geçtik. Patent başvurularımızı yaptık ve kısa süre içinde ticari girişimlere başvuracağız diye konuştu. Bilim insanlarından elektronik maske: Tüm virüsleri yok ediyor Aksaray Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, koronavirüs de dahil olmak üzere virüslerin vücuda girmesi ve aynı zamanda solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor. Maskedeki ultraviyole ışıkla bakteri ve virüslerin ölmesi sağlanıyor.

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OYNAT 04:44 Bakan Varank, ‘şimdi size bir ürün getirdim’ deyip çantasından çıkardı: Bu renkli tanecikler Çin’den tedarik edilemeyince Türkiye’de üretildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kanal 7'de yayınlanan 'Başkent Kulisi' programında Yeni Şafak Yazarı Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Global bir deterjan markasının ürünü içerisinde yer alan 'renkli tanecikleri' Çin'den getirdiğini ancak Kovid-19 sürecinde tedarik zincirinin kopmasıyla bu ürünü tedarik edemediğini anlatan Varank, söz konusu firmanın Türkiye'deki kimya şirketlerinden biriyle anlaşarak renkli tanecikleri ürettirdiğini söyledi. Varank, dünyadaki tedarik zinciriyle ilgili alınacak kararlar noktasında, Türkiye'nin çok önemli bir alternatif olarak ön plana çıkabileceğinin altını çizerek, bu kapsamda yerli şirketlerin birçok global firmaya tedarikçi olabileceklerini vurguladı. BiP'te paylaş

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