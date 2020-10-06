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Araştırmaya göre koronavirüs hastalarında nörolojik semptomlara sıkça rastlanıyor

ABD'de çarpıcı araştırma: Koronavirüs hastalarında nörolojik semptomlara sıkça rastlanıyor

ABD'de yürütülen bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında nörolojik semptomların oldukça sık görüldüğünü ortaya koydu. Kovid-19 tanısıyla bahar aylarında yatırılan 509 hastanın yüzde 82'sinde nörolojik semptomların da görüldüğü belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

"Annals of Clinical and Translational Neurology" dergisinde yayımlanan çalışmada, Chicago'daki hastanelere Kovid-19 tanısıyla bahar aylarında yatırılan 509 hastanın yüzde 82'sinde nörolojik semptomların da görüldüğü belirtildi.

  • İlk başta sadece ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak belirlenen hastalığın belirtilerine organlarda hasar, deride değişiklik, sindirim ile beyin ve sinir sistemi rahatsızlıklarının da girdiği ifade edildi.

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Araştırmada nörolojik belirtiler olarak Kovid-19 hastalarının yüzde 45'inde kas, yüzde 38'inde de baş ağrılarına rastlandığı kaydedilirken, neredeyse hastaların üçte birinde beyin yapısı ya da fonksiyonunda değişiklikler olarak tanımlanan ensefalopati görüldü.

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  • Araştırmada incelenen hastaların yüzde 30'unda baş dönmesi, yüzde 16'sında tat ve yüzde 11'inde de koku kaybı görüldü.

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