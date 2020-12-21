Aşıya acil onay verilebilir

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Faz-3 çalışmaları tamamlanan aşılara, salgının ciddiyetine bağlı olarak “acil onay” verilebileceğini belirtti.

Uzbay, Kovid-19’un tedavisine yönelik şu an için etkinliği kanıtlanmış herhangi bir ilacın bulunmadığını ve umudun aşı çalışmalarında yoğunlaştığını vurguladı. Bu durumun aşıların önemini daha da artırdığının altını çizen Uzbay, dünyada yaklaşık 200 çalışmanın yürütüldüğünü anımsattı.

6 AY ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Prof. Dr. Uzbay, bunlardan Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Almanya, İngiltere ve İsveç’te yürütülen yaklaşık on aşı adayının insanlar üzerinde denemelerinin son aşamasına (Faz-3) ulaştığını ifade etti. Uzbay, yerli aşıların da onay için 6 aydan az olmamak koşuluyla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Faz-3 çalışmaları tamamlanan aşılara, “acil onay” verilebileceğini belirterek “Ölümler ve ekonomik zarar ile paylaşılan insan çalışmalarının sonuçlarında gözlenen yan tesirler birlikte değerlendirildiğinde ‘acil onay’ ile kullanım göze alınabilir” dedi.

İKİ RİSKİ GÖZE ALMAK ŞART

Herhangi bir aşı “acil onay” ile kullanıma girerken iki riskin göze alınmak zorunda olduğunu belirten Uzbay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlardan birincisi, salgının ciddiyetine bağlı olarak aşı geliştirmenin bazı kademeleri daha hızlı geçilebilir. İkincisi de aşı yeterli sürede yüksek oranda bir koruma sağlamayabilir, ancak an itibarıyla paylaşılan verilere göre, gündemde olan aşıların yeterli koruyucu özelliğe sahip oldukları anlaşılıyor.”

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FAZ-3 ÇALIŞMASI TAMAMLANMALI