Avrupa'da koronavirüse karşı ilk zafer ilanı: Kontrolü sağladık

Almanya'da ezan okunan camilerin sayısı artıyor

Almanya'nın Wuppertal kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlara moral olması amacıyla yerel makamlarca verilen özel izinle 8'i Türklere ait, 13 camide ilk kez hoparlörden ezan okundu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Wuppertal'deki 29 yıllık Elberfeld Merkez Camisi'nde din görevlisi Mustafa Akkaya, 25 yıllık DİTİB Vohwinkel Mimar Sinan Camisi'nde din görevlisi Hasan Hüseyin Şen ve Türk Federasyonu'na bağlı 23 yıllık Elberfeld Alperen Camisi'nde din görevlisi Kemal Yavuz ilk kez hoparlörden ezan okudu.