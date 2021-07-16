Koronavirüs Bakan Koca telefon numarası vererek duyurdu Turkovac-Coronovac 3 doz klinik çalışması başladı
TÜRKİYE

Bakan Koca telefon numarası vererek duyurdu: Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca telefon numarası vererek duyurdu: Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca şu ifadeleri kullandı: "Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19."

Yerli aşı TURKOVAC gönüllülere uygulanıyor: Önceki çalışmalar oldukça etkin olduğunu gösteriyor
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Yerli aşı TURKOVAC gönüllülere uygulanıyor: Önceki çalışmalar oldukça etkin olduğunu gösteriyor
Yerli Kovid-19 aşısı 'TURKOVAC' Faz-3 çalışması kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanıyor.

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Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin koronavirüs aşısına isim teklifi: TURKOVAC
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin koronavirüs aşısına isim teklifi: TURKOVAC
Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli aşı için isim önerisinde bulunmasını rica etti. Bunun üzerine Erdoğan'ın, aşı için isim tercihi TURKOVAC oldu.
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