Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bakan Kocadan aşı açıklaması Acil Kullanım Onayı ruhsat anlamına gelmemektedir
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Acil Kullanım Onayı ruhsat anlamına gelmemektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının uygulanması için kullanılacak 'Acil Kullanım Onayı' prosedürüne ilişkin yanlış bilgiler yayıldığını belirterek, "Acil Kullanım Onayı, ruhsat anlamına gelmemektedir. Sadece aşının ruhsatlandırılması için gerekli veriler sağlanıncaya kadar verilen, süresi belli olan geçici bir izindir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hakkında asılsız bilgiler yayıldığını kaydetti. Yönetmelik değişikliği ile özellikle aşıların acil kullanım onayına ilişkin düzenleme yapıldığını kaydeden Bakan Koca, "Acil Kullanın Onayı, Covid- 19 gibi pandemilerde yayılımın önüne geçmek ve halk sağlığını korumak üzere geliştirilmiş güvenli aşılara vatandaşın mümkün olan en erken sürede erişimine olanak sağlayan bir uygulamadır. Söz konusu değişiklikle bir eksiklik giderilmiş ve dünya genelinde uzun süredir kullanılan bu uygulamaya mevzuatımızda yer verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Bir iyi bir de kötü haber verdi
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Bir iyi bir de kötü haber verdi


'DSÖ DE İHTİYAÇ DUYULAN DURUMLARDA AYNI PROSEDÜRÜ ÖN GÖRMEKTEDİR'


Acil Kullanım Onayı'nın ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde uzun süredir kullanılan bir yöntem olduğunu bildiren Koca, "Halihazırda dünyada öne çıkan Covid-19 aşılarına verilen onay bu kapsamdadır. Dünya Sağlık Örgütü de ihtiyaç duyulan durumlarda aşı dahil çeşitli ürün grupları için aynı prosedürü ön görmektedir. Türkiye genelinde 16 ayrı yerli aşı ile Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir. Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz 1 klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz 2 çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eşzamanlı olarak farklı teknolojilerle geliştirilen 5 ayrı aşımız da Faz 1 aşamasına gelmiştir. Mevzuat düzenlemesinin bir amacı da çalışmaları sonuçlanan yerli aşılarımızı güvenlik testlerinin ardından en erken şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunabilmektir" dedi.

Türkiye'nin 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Aktif vaka sayısı azalıyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Aktif vaka sayısı azalıyor


BÜTÜN AŞILAR İÇİN AYNI ŞARTLARA BAĞLI OLARAK VERİLECEKTİR'


"Acil Kullanım Onayı, ruhsat anlamına gelmemektedir. Sadece aşının ruhsatlandırılması için gerekli veriler sağlanıncaya kadar verilen, süresi belli olan geçici bir izindir" diyen Koca, açıklamanın devamında şu sözlere yer verdi:


"Toplum sağlığını korumak ve gecikmelere meydan vermemek için yapılan bir işlemdir. Verilen sürenin sonunda da ürünün ruhsatlandırılması esastır. Acil Kullanım Onayı, yurt dışından getirilme veya yerli üretim olmasına bakılmaksızın bütün aşılar için aynı şartlara bağlı olarak verilecektir. Aşının güvenilirliği ve etkililiği bilimsel çerçevede gösterildikten sonra elde edilen verilerin yarar- risk dengesi gözetilerek uluslararası standartlara uygunluğu değerlendirilecektir. Gerekli teknik incelemeleri ve testler sonucunda uluslararası akredite bir kurum olan Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'nca Acil Kullanım Onayı verilecektir."

Abone Ol Google News
Çılgın maçı Karagümrük kazandı

Çılgın maçı
Karagümrük kazandı

Haftanın açılışında ​Fatih Terim atıldı, 3 kırmızı kart çıktı, 3 gol atıldı.
Süper Lig tarihinde ilk

Süper Lig tarihinde ilk

​1 dakika boyunca hareketsiz beklediler.
56 saat başladı

56 saat başladı

​Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Terim çılgına döndü

Terim çılgına döndü

Terim'in sözlerini ekran başındakiler de duydu.
Vaka sayısı düşüşte

Vaka sayısı düşüşte

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Yeni bir sayfa açalım

Yeni bir sayfa açalım

İki lider Türkiye-AB ilişkilerini görüştü.

Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması.

Muhalefeti <br>yıkan açıklama

Muhalefeti
yıkan açıklama

​Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi.
Trafik yine kilitlendi

Trafik yine kilitlendi

​İstanbul'da şaşırtmayan görüntü.

Ehliyetine el konuldu

Ehliyetine el konuldu

​Trafikte koltuk değiştirip dans eden sürücüye jet ceza.
Tedbirler işe yaradı

Tedbirler işe yaradı

​Antalya'da dikkat çeken düşüş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.