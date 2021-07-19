Koronavirüs Bakan Kocadan futbol kulüplerine aşı teşekkürü Aşımızı olalım ki tribünlere tam kadro çıkalım
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan futbol kulüplerine 'aşı' teşekkürü: Aşımızı olalım ki tribünlere tam kadro çıkalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüpleri ve Kulüpler Birliği'ne teşekkür etti. Koca "Taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüplerimize ve Kulüpler Birliğine teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım ki, tribünlere tam kadro çıkalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kocadan futbol kulüplerine aşı teşekkürü: Aşımızı olalım ki tribünlere tam kadro çıkalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüplerimize ve Kulüpler Birliğine teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım ki, tribünlere tam kadro çıkalım" ifadesini kullandı.


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