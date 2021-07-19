Bakan Koca'dan futbol kulüplerine 'aşı' teşekkürü: Aşımızı olalım ki tribünlere tam kadro çıkalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüplerimize ve Kulüpler Birliğine teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım ki, tribünlere tam kadro çıkalım" ifadesini kullandı.
Taraftarlarına aşı olun çağrısı yapan futbol kulüplerimize ve KULÜPLER BİRLİĞİNE TEŞEKKÜR ediyorum. Aşımızı olalım ki, tribünlere tam kadro çıkalım. pic.twitter.com/5D05TOSWFN
Taraftarlarına aşı olun çağrısı yapan futbol kulüplerimize ve KULÜPLER BİRLİĞİNE TEŞEKKÜR ediyorum. Aşımızı olalım ki, tribünlere tam kadro çıkalım. pic.twitter.com/5D05TOSWFN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2021