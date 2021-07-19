Bakan Koca'dan futbol kulüplerine 'aşı' teşekkürü: Aşımızı olalım ki tribünlere tam kadro çıkalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüpleri ve Kulüpler Birliği'ne teşekkür etti. Koca "Taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüplerimize ve Kulüpler Birliğine teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım ki, tribünlere tam kadro çıkalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 19 Temmuz 2021, 12:14 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2021, 12:22 DHA