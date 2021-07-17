Koronavirüs Bilim Kurulu önerdi Kabinede görüşülecek Aşı olmayana kısıtlama yolda
TÜRKİYE

Bilim Kurulu önerdi Kabine'de görüşülecek: Aşı olmayana kısıtlama yolda

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdi. Önerinin, Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu önerdi Kabinede görüşülecek: Aşı olmayana kısıtlama yolda
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 14 Temmuz Çarşamba günü yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayılarının seyri, aşı programı ve Kurban Bayram tedbirleri görüşüldü. Toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusu masaya yatırıldı. Bilim Kurulu üyelerinin, aşılama oranını artırmak için önerilerini sunduğu belirtildi.

Aşılamayı yaygınlaştırma önerisi

Toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı. Covid-19 ile mücadelede çok önemli olan aşılamanın daha da yaygınlaşması için önemli olduğu değerlendirilen bu önerinin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği kaydedildi.

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  • Öte yandan günlük Covid-19 Tablosu'na göre 1 doz aşı uygulanan sayısı 38 milyon 765 bin 635 ile yüzde 62,2'nci doz uygulanan sayısı 19 milyon 904 bin 709 ile yüzde 32,3'üncü doz uygulanan sayısı ise 3 milyon 574 bin 478'e ulaştı. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için iki doz aşı uygulama oranının yüzde 70 seviyesinde olması gerektiği belirtildi.

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Yurt dışında benzer örnekler var

Bazı ülkelerde de aşılanma oranını artırmak için benzer uygulamalara gidildiği belirtildi. İsrail'de mart ayında 'Yeşil Geçiş' uygulaması başlatıldı. Buna göre aşılanmış ya da hastalığı atlatmış kişiler 'Yeşil Geçiş' adı verilen aşı kimliği restoranlara, kafelere, spor merkezlerine girebildi. Danimarka da nisan ayında 'Coronapas' uygulaması başlatıldı. Bu aşı kimliğini aşılanmış, hastalığı atlatmış ya da son 72 saat içinde PCR testi sonucu negatif kişiler alabiliyor ve kafelerin ve restoranların kapalı bölümlerine kabul ediliyor, futbol maçlarını stadyumda izleyebiliyor.

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  • Danimarka'da da aşılamanın 16 yaşa kadar inmesiyle birlikte ‘Coronapas'ın kaldırılması konuşuluyor. Avusturya ve İsviçre'de de aşılanmış, hastalığı atlatmış ya da test sonucu negatif kişilere yönelik benzer uygulamalar başlatıldı.

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