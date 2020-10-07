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BİLİMSEL GELİŞMELER

Bilim Kurulu sonrası son dakika aşı açıklaması: Üretim aşamasına geçildi

Sağlık Bakanlığından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberi geldi. Sağlık Bakanlığı üretim aşamasına geçilen aşılarla ilgili bilgileri paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Covid-19 aşısının denemeleri.
Covid-19 aşısının denemeleri.

Gelen bir son dakika haberine göre; Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için de üretimin yakın olduğu görüşünün değerlendirmelerde netlik kazandığı açıklandı. Koronanavirüs Bilim Kurulundan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Koronavirüs Bilim Kurulumuz, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirmiştir.

Öncelikle, ülkemizde dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşülmüştür. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır.

TÜİK ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması” çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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