Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama Salgın mevsimsel sirkülasyona dönerse kontrol altına alınabilir
BİLİMSEL GELİŞMELER

Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama: Salgın mevsimsel sirkülasyona dönerse kontrol altına alınabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, iki yıldır rastlanmayan grip belirtilerine ilk kez bu sene rastladıklarını belirtip, "Grip benzeri solunum yolu enfeksiyonu olgularını görmeye başladıkça, bunun olumlu olduğunu algılıyorum. Covid-19 mevsimsel sirkülasyona dönmeye başlarsa salgının kontrol altına alınması mümkün hale gelir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama: Salgın mevsimsel sirkülasyona dönerse kontrol altına alınabilir
'Covid-19 mevsimsel sirkülasyona dönmeye başlarsa salgının kontrol altına alınması mümkün hale gelir'

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), dünya genelinde grip olgularının görülmeye başlandığına yönelik rapor yayımlaması, koronavirüsün etkinliğinin azalacağına yönelik umutları artırdı. Koronavirüsün yaklaşık 2 yıldır dünyada yaygın olarak görülmesiyle grip olgularında ciddi düşüşler yaşandığını ifade eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son iki yılda gripte vaka sayısının sıfıra kadar indiğini belirtip, bu durumun maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlerle yakından ilgili olduğunu söyledi.

Önlemlerin solunum yolu enfeksiyonlarından olan 'Influenza' yani gribi de kontrol altında tuttuğunu anlatan Prof. Dr. Şener, “İki yılın ardından yavaş yavaş grip olgularının da görülüyor olması şöyle bir tartışmayı gündeme getirdi: Acaba koronavirüs mevsimsel dönemine doğru çekiliyor mu? Çünkü Covid-19 enfeksiyonu aslında kış döneminin hastalığıdır ama dünya genelinde salgın yaptığı için Covid-19 yaz kış demeden yaygın bir şekilde görüldü. Covid-19'da acaba mevsimsel döneme doğru kayıyor, salgın sönümleniyor mu diye bir fikir jimnastiği başladı.

  • Kişisel olarak ben, grip benzeri solunum yolu enfeksiyonu olgularını sahada görmeye başladıkça bunun bizim için olumlu bir sonuç olduğunu algılıyorum. Covid-19 enfeksiyonu negatif çıkan olgu sayısı artıyor. Mevsimsel sirkülasyona dönmeye başlarsa bu bizim için hem salgının sönümlendiği, hem salgının kontrol altına alındığı, hem de bununla ilgili ek kaygıya gerek olmayan bir tabloya döndüğümüzü gösterir. Umarım bu şekilde devam eder" diye konuştu.

VLP temelli yerli aşıyı geliştiren bilim insanından çağrı: Türk aşısı gelene kadar mevcut aşıları olun
KORONAVİRÜS
VLP temelli yerli aşıyı geliştiren bilim insanından çağrı: Türk aşısı gelene kadar mevcut aşıları olun

'AYNI ZAMAN DİLİMİNDE ÖNERMİYORUZ'

Grip olgularının artarak salgına dönüşmesini engellemenin en önemli yolunun aşı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, grip sezonunun başlamasıyla grip aşılarının erken döneme alınmasına yönelik uyarılar olduğunu dile getirdi.

Normalde aralık ayında yapılan grip aşısının, olguların erken dönemde görülmesiyle ekim ayında yapılmaya başlanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, şöyle devam etti:

"Grip aşısı ile Covid-19 aşısının aynı anda yapılmasına yönelik ne gibi strateji uygulanacağıyla ilgili araştırma yapılmalı. Covid-19 aşılarının inaktif aşı olması, grip aşısının da benzer teknolojiyle elde edilen aşı olması nedeniyle herhangi bir etkileşim yaratma ihtimali çok düşük ama her ihtimale karşı antikor yanıtı olumsuz etkilenmesin diye bu tip aşıları aynı zaman dilimi içerisinde önermiyoruz.

Genel tüm aşılama prensibi itibarıyla ortalama 2 haftalık boşluk bırakmak gerekli. Ayrıca Covid-19 aşısı sağ koldan yapıldıysa grip aşısını sol koldan yaptırabilirsiniz. Kazayla da olsa aynı anda uygulama zorunluluğu olsa bile her iki aşı açısından olumsuz bir etkilenme beklemiyoruz. Dünyadaki bazı çalışmalara göre Covid-19 aşılarıyla grip aşılarını birleştirip aynı anda uygulanabilir. Çalışmalar olumlu sonuçlanırsa her iki aşıyı da bir defa da yaptırmak mümkün olacak."

'Semptomlu negatif' hastalara uyarı: 'PCR negatifim, hasta değilmişim, gayet rahat dolaşabilirim' diye düşünmeyin
KORONAVİRÜS
'Semptomlu negatif' hastalara uyarı: 'PCR negatifim, hasta değilmişim, gayet rahat dolaşabilirim' diye düşünmeyin

‘AŞI ÇOCUKLARDA DA KORUYUCU VE ETKİLİ’

Okulların açılmasıyla çocukların virüse yakalanmasıyla ilgili endişelerin arttığını söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, Biontech’in Faz 3 çalışması en erken biten aşılardan biri olduğunu ve 12 yaş altındakiler için uygun olduğunu belirtti.

Bu aşının erken sonuçlarına bakıldığında herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını da belirten Şener, “Aşının çocuklarda da hastalığın yaygınlaşmasını önleme etkisi var. Virüsle beraberinde ortaya çıkan varyantlar üzerinde de olumlu etki sağlaması nedeniyle önce ABD ve İsrail ile diğer ülkelerde de buna yönelik uygulamalar başlayacak ama bizim gibi ülkeler için biraz daha özel bir durum var. Biz hala hastalığın daha ölümcül seyrettiği bir ülkeyiz. Hastalık çocuklarda da ölümcül seyredebiliyor. Bazı çalışmalar çocuk yaş grubunda kronikleşme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

Türkiye’de henüz aktif aşılama tamamlanmadan birdenbire 12 yaş altı gruba inmenin çok akılcı olmadığını savunan Şener, halihazırdaki aşılama oranının 12-18 yaş arasına ulaşmadığını kaydetti. 18 yaş üstünde de hala aşılama eksiğinin bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şener, şunları söyledi:

"Bence 12 yaş üstündeki tüm popülasyona bir hedef koyup ona yönelik bir aşılama oranı belirlendikten sonra 12 yaş altına yönelik hazırlıklar yapılabilir. Konuşmamdan, hiç yapılmasın diye bir sonuç çıkmasın. Aşının etkili ve koruyucu olduğunu biliyoruz. İnisiyatife bağlı da aşılama yapılabilir. Çünkü şunu biliyoruz ki 12 yaş altında da ölümler ve yoğun bakıma yatışlar görülebiliyor, uzun süren hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Kronikleşme potansiyelinin olup olmadığını bilmediğimiz bir hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz."

Dünyayı saran koronavirüs bu köye giremedi
FOTOĞRAF 9
Title
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel tabloda, yüzde 87'lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Amasya'nın Taşova ilçesinin Gökpınar köyünde alınan önlemlerle, bu zamana kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi.
Title
32 haneli, 50 nüfuslu köy 'mavi köy' olarak biliniyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu köyde yaşayanlar, aşılarını tam olarak yaptırıp, koronavirüse karşı kalkan oluşturdu.
Title
BİZİM KÖYÜMÜZDE ALLAH'A ŞÜKÜR YOK<br>​<br>​ Köylülerden Beyhan Ezgi, “İstanbul'da oturuyorum, buraya tatile geldim. Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul'da koronavirüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah'a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, 'İstanbul'dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın' diye uyarılarda bulundu dedi.
Title
ÜÇ DOZ AŞIMI DA OLDUM<br>​<br>​ Maske kullanımına dikkat ettiğini söyleyen Hakime Ülker, “Çocuklarım hep beni maskemi takmam konusunda uyarıyor, 3 doz aşımı da oldum. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah'a şükür bizim köyümüze koronavirüs olmadı diye konuştu.
Title
ŞU ZAMANA KADAR KÖYÜMÜZDE VAKA GÖRÜLMEDİ<br>​<br>​ Herkesin bilinçli davranması gerektiğini ifade eden Gökpınar köyü Muhtarı Metin Şahin, Pandeminin ilk döneminde kaymakamlığımız bize maske verdi, bizler her hafta maske dağıttık. Daha sonra İstanbul'dan gelen vatandaşlarımızı uyardık, 10-14 gün karantinada kalmalarını ve kimseyle görüşmemelerini istedik. Her hafta pazar günü halkımızın ateşini ölçtük. Bu şekilde virüsü kontrol altında tuttuk ve başarılı olduk, şu zamana kadar köyümüzde vaka görülmedi. Yakın köylerimizde virüsten ölenlerin cenazeleri oldu, onlara bile gidemedik. Şu an aşı noktasında da iyi durumdayız. Şu an köyümüzde sadece bir kişi aşı olmadı, o da Taşova'ya gidince aşısını olacak. Herkesin aşı olmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.
Title
Necdet Genç de, Aşı oldum, rahatladım, hanım da aşısını oldu. Şimdi bizim evde aşı olmayan kimse yok dedi.
Title
Her zaman dikkatli davrandıklarını ifade eden Celal Ergül ise, Özellikle mesafe kurallarına dikkat ettik. Kış ayında bile bol bol evimizi havalandırdık. Köyümüzün de havası güzel diye konuştu.
Title
Title
Dünyayı saran koronavirüs bu köye giremedi
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 32 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu köyde yaşayanlar, aşılarını yaptırarak koronavirüse karşı kalkan oluşturdu.

Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım
FOTOĞRAF 7
Title
Bingöl’de yaşayan 3’üncü çocuğuna hamile olan Ebru Arslan, kısa bir süre önce şiddetli göğüs ağrısı ve öksürük nedeniyle Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne giderek test verdi. Burada testi pozitif çıkan anne Arslan, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı.
Title
Gebeliği nedeniyle aşı olmadığını ve bunun pişmanlığını yaşadığını aktaran anne Arslan, 37 hafta 6 günlük hamileyim. Cuma gününe de sezaryenim var. Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım. İlk belirtilerim şöyle oldu göğüs ağrım başladı. Ciğerlerimde ağrı vardı. Ondan sonra öksürük oluşmaya başladı. Hastaneye geldim ve testim de pozitif çıktı” dedi.
Title
Son zamanlarda gebelerde vaka sayısı arttı <br><br> Gebe kadınlara aşı çağrısında bulunan anne Arslan, “Bütün hamile bayanlara sesleniyorum, 3 aydan sonra muhakkak aşılarını olsunlar. Belki ben aşı olsaydım bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım” diye konuştu.
Title
Annelerin ve anne adaylarının doğacak çocukları için mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Erda Pay, son zamanlarda gebelerde vakaların arttığını belirtti.
Title
Uzm. Dr. Pay, Özellikle son dönemde artan gebelerde koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ve gebelerimizin de haftası ilerledikçe gerek solunum sistemi gerekse dolaşım sistemindeki sıkıntılar nedeniyle gebelerimizin daha fazla etkilendiği bir dönem yaşamaktayız. Bu süreçte hem gebelerimizin korunması hem de gebeler aşılandığı takdirde oluşacak koruyucu hücrelerin bebeğe geçerekten, bebeğe olan koruyucu etkisi nedeniyle hem gebelik döneminde hem de aşı döneminde aşıyı tavsiye etmekteyiz. Gebelik sonrasında en mutlu zamanların yaşandığı bebeği kucağa sağlıklı alabilmek adına gebelik sürecinde anne adaylarımızın da aşı olmaları konusunda tekrardan ricacıyız şeklinde konuştu.
Title
Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
Title
Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım
Bingöl'de koronavirüse yakalanan 37 haftalık gebe olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, "Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.


Abone Ol Google News
Çocuklar için norovirüs uyarısı

Çocuklar için norovirüs uyarısı

Koronavirüsten daha kolay bulaşıyor: Belirtilerine dikkat!
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.