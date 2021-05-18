BioNTech-Pfizer aşısıyla ilgili yeni gelişme: Buzdolabında bir ay saklanabilecek

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen "Comirnaty" adlı aşının saklama koşulları hakkındaki tavsiyede değişiklik yapıldığını açıkladı. BBCTürkçe'nin haberine göre; Söz konusu aşı daha önce 5 güne kadar eksi 80 santigrad derece soğuklukta muhafaza edilirken, EMA'nın aldığı karar neticesinde artık normal buzdolabı sıcaklıklarında (2 ila 8 santigrad derece arasında) 1 aya kadar (31 gün) saklanabilecek.

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Açıklamada, aşının depolanması ve taşınmasına sağlanan esnekliğin aşı lojistiğine ve uygulama planlamasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi.

FOTOĞRAF 10 Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisanda 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tedariki ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Eksi 80 derecede saklanıyor: 2,8 milyon BioNTech aşısı Türkiye'ye getirildi Anlaşmaları tamamlanan BionTech aşıları ülkeye geldi. Bu kapsamda 2.8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.



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BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı. Şubat ayında da, Amerika Birleşik Devletleri Pfizer aşısının, eksi 80 santigrad derece muhafaza edilmesi yerine eksi 15 ila eksi 25 santigrad derece soğulukta depolanması ve taşınmasını onaylamıştı.

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Mayıs ayı başında ise Kanada, 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklar için Pfizer aşısının kullanımına izin vererek, bu yaş grubu için bunu yapan ilk ülke olmuştu.

Ancak saklama koşulları BioNTech-Pfizer aşısının en büyük handikapı olarak gösteriliyordu. AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar dozluk aşı alım sözleşmeleri bulunuyor.