BioNTech-Pfizer aşısıyla ilgili yeni gelişme: Buzdolabında bir ay saklanabilecek
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının normal buzdolabı koşullarında 1 aya kadar muhafaza edilebileceğini bildirdi.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen "Comirnaty" adlı aşının saklama koşulları hakkındaki tavsiyede değişiklik yapıldığını açıkladı. BBCTürkçe'nin haberine göre; Söz konusu aşı daha önce 5 güne kadar eksi 80 santigrad derece soğuklukta muhafaza edilirken, EMA'nın aldığı karar neticesinde artık normal buzdolabı sıcaklıklarında (2 ila 8 santigrad derece arasında) 1 aya kadar (31 gün) saklanabilecek.
Açıklamada, aşının depolanması ve taşınmasına sağlanan esnekliğin aşı lojistiğine ve uygulama planlamasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi.
BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı. Şubat ayında da, Amerika Birleşik Devletleri Pfizer aşısının, eksi 80 santigrad derece muhafaza edilmesi yerine eksi 15 ila eksi 25 santigrad derece soğulukta depolanması ve taşınmasını onaylamıştı.
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Mayıs ayı başında ise Kanada, 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklar için Pfizer aşısının kullanımına izin vererek, bu yaş grubu için bunu yapan ilk ülke olmuştu.
Ancak saklama koşulları BioNTech-Pfizer aşısının en büyük handikapı olarak gösteriliyordu. AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar dozluk aşı alım sözleşmeleri bulunuyor.