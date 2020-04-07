Koronavirüs Borisin yoğun bakıma kaldırılması İngiliz basınında Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor
DÜNYA

Boris'in yoğun bakıma kaldırılması İngiliz basınında: Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması bugünkü gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Daily Mirror gazetesinin gelişmeleri "Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor" şeklinde duyurması dikkat çekti. Boris Johnson koronavirüse karşı tedbir almaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Haber Merkezi Diğer
Daily Mirror gazetesinin manşeti: Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor.
Daily Mirror gazetesinin manşeti: Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün akşam yoğun bakıma alındı İngiliz gazeteleri "Başbakan yoğun bakımda" manşetiyle çıktı.

Times, Telegraph, Metro ve Sun gazeteleri "Başbakan yoğun bakımda" başlığını kullanırken Guardian ve Financial Times gazeteleri "Semptomları kötüleşen Johnson yoğun bakıma kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.

Daily Mirror ise "Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor" manşetiyle yayımlandı.

Telegraph gazetesinin başyazısında ise "Başbakana acil şifa diliyoruz" başlığı vardı.

Telegraph, Johnson'ın hastaneye kaldırılmasının koronavirüs salgınının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gösterdiğini yazdı.

Boris Johson koronavirüse karşı tedbir almamas nedeniyle eleştiriliyordu. Testi pozitif çıkmadan 2 hafta önce yaptığı bir konuşmasında başbakan "herkesle tokalaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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