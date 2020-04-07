Boris'in yoğun bakıma kaldırılması İngiliz basınında: Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor

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Esenyurt’ta kaçak medikal maske ve tulum operasyonu: İş yerleri mühürlendi

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak medikal maske ve tulum üretildiği belirlenen 3 iş yerine baskın yaptı. Baskınlarda ele geçirilen maske ve tulumlara el konuldu, iş yerleri mühürlendi.