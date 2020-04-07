Boris'in yoğun bakıma kaldırılması İngiliz basınında: Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün akşam yoğun bakıma alındı İngiliz gazeteleri "Başbakan yoğun bakımda" manşetiyle çıktı.
Times, Telegraph, Metro ve Sun gazeteleri "Başbakan yoğun bakımda" başlığını kullanırken Guardian ve Financial Times gazeteleri "Semptomları kötüleşen Johnson yoğun bakıma kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.
Daily Mirror ise "Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor" manşetiyle yayımlandı.
Telegraph gazetesinin başyazısında ise "Başbakana acil şifa diliyoruz" başlığı vardı.
Telegraph, Johnson'ın hastaneye kaldırılmasının koronavirüs salgınının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gösterdiğini yazdı.
Boris Johson koronavirüse karşı tedbir almamas nedeniyle eleştiriliyordu. Testi pozitif çıkmadan 2 hafta önce yaptığı bir konuşmasında başbakan "herkesle tokalaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.