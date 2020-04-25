Brezilya'nın sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'nın sağlık sisteminin koronavirüs yüzünden çökme sınırına dayandığı aktarılıyor.

Guardian'ın haberine göre ülkedeki koronavirüs vakaları ve ölümleri, hastanelerin, morgların ve mezarlıkların kapasitesinin dolmasına neden olabilir.

54 bin koronavirüs vakasının görüldüğü ülkenin dünyanın yeni hastalık merkezlerinden birine dönüşmesinden korkuluyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınına dair daha katı önlemlerin alınması gerektiğini savunan Sağlık Bakanı Henrique Mandetta‘yı görevden almıştı. Jair Bolsonaro virüsün basit bir grip gibi olduğunu savunmuştu.