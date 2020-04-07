Koronavirüs Koronavirüs kostümlü tiyatrocu, sokağa çıkanları hem kovaladı hem bayılttı
TÜRKİYE

Bursa haberleri: ’Korona virüs kostümlü’ tiyatrocu, sokağa çıkanları hem kovaladı hem bayılttı

’Koronavirüs kostümlü’ tiyatrocu, sokağa çıkanları hem kovaladı hem bayılttı

Bursalı tiyatrocu, vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmek için farklı bir eyleme imza attı. Koronavirüs kostümü giyen tiyatrocu, sokağa çıkanların peşine düştü. Bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin.
Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin.

Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüse dikkat çekmek isteyen Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, kendine kartondan korona virüs kostümü yaptı. Keskin ve arkadaşları, bu kostümle sokağa çıkarak, vatandaşların peşine düştü.

’Koronavirüs kostümlü’ tiyatrocu, sokağa çıkanları hem kovaladı hem bayılttı
FOTOĞRAF 9
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Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüse dikkat çekmek isteyen Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, kendine kartondan korona virüs kostümü yaptı.
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Keskin ve arkadaşları, bu kostümle sokağa çıkarak, vatandaşların peşine düştü.
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Banklarda sere serpe oturan vatandaşları sokağa çıkmamaları hususunda ikaz eden Bahtiyar Keskin, Dışarı çıkarsanız size bulaşırım dedi.
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Mizansen gereği, sözde koronalı sanatçının nefesinden ürken bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.
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Virüs olup peşlerine düştüm Keskin ve arkadaşları, sergiledikleri gösteriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.
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Daha önce birçok konuda yaptığı farklı eylemlerle bilinen Keskin, bu defa da korona virüsedikkat çekti.
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Korona virüse dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Bahtiyar Keskin, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Ben uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak çeşitli oyunlarda oynuyorum. Bu zamana kadar Türkiye’deki bir konuya dikkat çekmek için farklı eylemlere başvurdum. Bugün de vatandaşları koronavirüse karşı bilinçlendirmek için virüs olup peşlerine düştüm. İşi olmayan sokağa çıkmasın, evlerinden otursun. Evde kal Türkiye.
Title
’Koronavirüs kostümlü’ tiyatrocu, sokağa çıkanları hem kovaladı hem bayılttı
Bursalı tiyatrocu, vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmek için farklı bir eyleme imza attı. Korona virüs kostümü giyen tiyatrocu, sokağa çıkanların peşine düştü. Bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.

Banklarda sere serpe oturan vatandaşları sokağa çıkmamaları hususunda ikaz eden Bahtiyar Keskin, "Dışarı çıkarsanız size bulaşırım" dedi. Mizansen gereği, sözde koronalı sanatçının nefesinden ürken bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.

Virüs olup peşlerine düştüm

Keskin ve arkadaşları, sergiledikleri gösteriyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Daha önce birçok konuda yaptığı farklı eylemlerle bilinen Keskin, bu defa da korona virüsedikkat çekti.

Korona virüse dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Bahtiyar Keskin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ben uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak çeşitli oyunlarda oynuyorum. Bu zamana kadar Türkiye’deki bir konuya dikkat çekmek için farklı eylemlere başvurdum. Bugün de vatandaşları koronavirüse karşı bilinçlendirmek için virüs olup peşlerine düştüm. İşi olmayan sokağa çıkmasın, evlerinden otursun. Evde kal Türkiye."
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