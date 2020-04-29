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Koronavirüs Büyük başarı Adıyamada binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzeme hastanede üretildi
TÜRKİYE

Büyük başarı: Adıyamada binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzeme hastanede üretildi

Koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde tıbbı malzeme ve cihaz sıkıntısı yaşanırken, Türkiye’de bu sıkıntı neredeyse hiç yaşanmıyor. Yerli ve milli imkanlarla tıbbı cihaz ve malzemeler üretiliyor. Son olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi teknik personeli, salgın sürecinde binlerce dolara satılan tıbbı cihaz ve malzemeleri kendi imkanları ile üreterek büyük bir başarıya imza attı.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türk sağlık sistemi, dünyaya örnek oluyor.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türk sağlık sistemi, dünyaya örnek oluyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında sağlık sistemi konusunda dünyaya örnek olan Türkiye, yine büyük bir işe imza attı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi teknik personeli, salgın sürecinde binlerce dolara satılan tıbbı cihaz ve malzemeleri kendi imkanları ile üretti. Virüs tanısı konulan hastaların taşınmasında önemli bir yeri olan negatif basınçlı hasta taşıma sedyesi, hastaların entübesinde kullanılan video laparoskopi cihazı ve numune alma kabini, hastanede üretildi.

20 bin dolarlık malzeme bin 559 liraya mal edildi

İthal fiyatı ortalama 20 bin dolar olan negatif basınçlı hasta taşıma sedyesi sadece bin 550 TL’ye mal edildi. Yoğun bakımdaki hastalarda kullanılan ve fiyatı 4 bin dolar ile 15 bin dolar arasında değişen video laparoskopi cihazı ise sadece 260 TL’ye mal edildi. Hastane ayrıca Covid-19 şüphesiyle gelen hastalardan numune almak için kabin yaptı.

  • Negatif basınçlı hasta taşıma sedyesinde hastanın dışarıyla teması kesilerek, hastalığın bulaşma riski sıfıra indiriliyor. Kamera kablo ile çok uygun fiyata yapılan video laparoskopi cihazı ise yoğun bakımdaki hastaları için kullanılıyor.

Ciddi çalışmalar yürütüldü

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, salgın süreciyle birlikte hastane olarak ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Covid-19’lu hastalara vereceğimiz hizmet ve sağlık çalışanlarımızı korumayla ilgili hem koruyucu ekipman açısından hem de servisleri ayarlama açısından ciddi bir çalışma yürüttük. Bu süreçte gelen hastaların hastanede bulaşıcı olmaması için, sağlık çalışanlarımızı enfekte etmemek için kendi imkanlarımızla negatif basınçlı hasta taşıma sedyesi yaptık. Sedyeyi yaptığımız çizimlerle, teknik elemanlarla beraber çalışarak her iki tarafında da hepa filtreler, oksijen tüpü ve motorlar takarak sızdırmaz hale getirdik. Özellikle acil serviste ya da polikliniklerde Covid-19 hastası olarak düşündüğümüz hastanın transferinde negatif basınçlı hasta taşıma sedyesini kullanıyoruz. Ayrıca hastanede yine Covid-19’lu hastalardan numune alma kabinleri yaptık” ifadelerini kullandı.

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