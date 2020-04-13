Koronavirüs Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız
TÜRKİYE

Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu: Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız

Sultanbeyli’de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı. Polis, gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yaptı. Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.

Haber Merkezi İHA
Polisler, &quot;Çabuk aşağı inin!&quot; şeklinde uyarı yaptı.
Polisler, "Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı.

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone’lu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere uyarı anonsu yaptı.

Polisler,

"Polisler burada da rahat bırakmıyor"

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis dronu. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı.

Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.

Çatıdaki gençlere dronela polis anonsu: 'Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız'
OYNAT 00:59
Çatıdaki gençlere dronela polis anonsu: 'Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız'
Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından dronela uyarıldı. Polis, gençlere, 'Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!' anonsu yaptı.Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.


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