Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü koronavirüse (Covid-19) geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti.
DHA
Çin’den ikinci aşamaya geçilen aşının ilk fotoğrafı servis edildi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6’sı Çin’de olmak üzere 8’i insanlar üzerinde deneniyor.
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk aşı için tarih verdi: En az 4-5 ayı bulacak
DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
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Pekin yerel yönetim sözcüsü Şu Hejian, salgının yayılmasını kontrol altına almak için sert önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.
Salgının kaynağı olarak görülen Şinfadi gıda pazarının bulunduğu bölgede oturanların Pekin’den çıkmasına izin verilmiyor.
Taksilerin kent sınırı dışına çıkması da yasaklandı.
Şinfadi ve diğer pazarlara gitmiş olan kişilerin yetkililere haber vermesi ve evde kendilerini karantinaya alması istendi.
Yetkililer Salı günü 27 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bunun öncesinde Pekin’de 50 gün boyunca hiç yeni vaka çıkmamıştı.
Pekin'de alarm verildi: Durum "aşırı derecede ciddi"
Pekin'de yetkililer, yeni koronavirüs vakalarıyla ilgili "aşırı derecede ciddi" uyarısında bulundu. Pekin'deki Şinfadi gıda pazarına yakın oturan veya oraya alışverişe gitmiş olanlar Covid-19 testi yaptırıyorImage caption: Pekin'deki Şinfadi gıda pazarına yakın oturan veya oraya alışverişe gitmiş olanlar Covid-19 testi yaptırıyor
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Aşının işe yaraması durumunda, seri üretime geçilebileceği ifade edilirken; araştırmayı yürüten ekibin, aşıyı olabildiğince düşük maiyetle sağlamaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı.
Üniversitede araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Prof. Robbin Shattock, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Biz basit yaklaşım benimsedik. Virüsün yüzeyindeki proteinden küçük bir parçanın genetiğini topluyoruz, kopyalarını yapıyoruz ve mikroskobik ölçülerdeki yağ damlalarının içine hapsediyoruz” dedi.
Shattock, yeni yaklaşımla birlikte, küçük doz kullanımının aşının büyük miktarlarda kısa sürede üretilebilmesine olanak sağladığını ifade etti.
Shattock, “Aşının, hastalığın toplumda yayılmasına engel olması gerekiyor. Güvenlik testlerimizin ardından, İngiltere'de Ekim ayında geniş katılımlı bir test yapacağız. Tabii bu o dönem ne kadar vaka olacağına da bağlı, dolayısıyla dünyanın başka bölgelerinde de testler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.
İngiliz medyasına konuşan Shattock, aşının ne kadar süre bağışıklık kazandıracağının henüz bilinmediğini ifade ederek, “Hızla bir aşı üretmeye çalışmanın yarattığı sorunlardan biri üzerine sadece birkaç ay çalışabilmeniz. Sadece birkaç ay işe yaradığını görebileceksiniz. Bir yıl sonra ise bir yıl boyunca işe yaradığını” dedi.
İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak
İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak
İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak
İngiltere’de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak
İngiltere koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı: Kişi başı koronavirüs aşı fiyatını açıkladılar
İngiltere'de koronavirüs aşı adayının, insanlar üzerinde denemelerini başlayacağı duyurdu. Imperial College London Üniversitesi'ndeki bilim insanları, potansiyele sahip ancak şu ana kadar kullanılmamış bir teknolojiyi deneyeceklerini duyurdu. Aşının kişi başı fiyatı da açıklandı.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışmaları sürüyor.
Birçok ülkeden bilim insanları aşı çalışmalarına ilk günden başladı. Ancak bu konuda henüz büyük bir gelişme sağlanamadı.
Çinli bilim insanlarından koronavirüs aşısıyla ilgili sevindirici bir haber gelmiş olsa da uzmanlar en yakın tarihi yıl sonu ya da 2021 yılı ilkbaharı olarak veriyor.
Çin'de uzmanların araştırması sonucu geliştirilen Covid-19 aşısının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı.
Aşı çalışmalarında en fazla yol kat eden ülkenin ise İngiltere olduğu söyleniyor.
Türkiye de aşı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.
Türkiye aşı çalışmalarında hayvan testlerine başladı.
Türkiye aynı zamanda Rusya ile de ortak aşı çalışması yürütüyor.
Aşı çalışmalarını dünya izliyor
Aşı çalışmalarını dünya izliyor
Aşı çalışmalarını dünya izliyor
Aşı çalışmalarını dünya izliyor
Aşı çalışmalarını dünya izliyor
Aşı çalışmalarını dünya izliyor
Aşı çalışmalarını dünya izliyor
Aşı çalışmalarını dünya izliyor
Aşı çalışmalarını dünya izliyor
Koronavirüs için 169 aşı çalışması: En çok hangi ülke ilerledi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı birçok ülke de aşı çalışmaları yapılıyor. Uzmanlar en erken bu yıl sonu ya da 2021 başlangıcında aşı bulanabileceğini kaydediyor. Dünya genelinde yapılan 169 aşı çalışmasından 7'si umut verici düzeyde.