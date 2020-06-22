Çin'de yapılan bir araştırmada iyileşen koronavirüs hastalarında antikor seviyelerinin hızla düştüğü tespit edildi

Dünya

Trump'ın PKK ve PYD düşüncesi sızdı : Kaçmadıkları savaş yok

Trump'ın en yakın adamlarından biri olan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gizli bilgileri ortaya serdi. Bolton kaleme aldığı kitapta, Türkiye ile ilgili de birçok mahrem konuyu da paylaştı. Trump'ın, ABD'nin yüzlerce tır silah yardımında bulunduğu terör örgütleri PKK ve PYD'ye dair görüşleri de kitapta yer aldı. Bolton, Trump'un "Kürtleri hiç sevmiyorum. Türklerden de korkup kaçtılar, Iraklılardan da. Kaçmadıkları tek an çevrelerine F-18'lerle (ABD savaş uçakları) güvenlik çemberi kurduğumuz an oldu" cümlelerini kurduğunu aktardı. Kitapta bir diğer ayrıntı ise Türkiye'yi güvenilir bir NATO partneri olarak gören Jeffrey'den, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun rahatsız olması. Trump ise bugün bu konuyla ilgili attığı tweet ile Bolton'un 'Aşırı becereksiz ve yalancı' olmakla suçlayıp kitaptaki bilgilerin 'Gizli bilgiler' olduğunu da belirtti. Trump bununla birlikte yazılanların doğru olduğunu bir şekilde onaylamış oldu.