Çinli ilaç şirketi koronavirüs aşı adayının klinik denemelerine Abu Dabi'de başladı

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, BAE hükümeti ve merkezi Abu Dabi'de bulunan yapay zeka şirketi G42 Healthcare iş birliğiyle yapılan deneme kapsamında, deneklere ilk doz aşılar uygulandı.

İlk etapta 18 ila 60 yaşlarındaki 5 bin sağlıklı gönüllünün katılacağı klinik araştırmada, denek sayısının 15 bine çıkarılması hedefleniyor.

Abu Dabi hükümetinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Şeyh Abdullah Bin Muhammed Hamid ve Bakanlık Müsteşarı Dr. El Kaabi'nin de denemeye gönüllü olarak katılacağı belirtildi.

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Sinopharm'dan yapılan açıklamada BAE'nin test merkezi olarak seçilmesinin sebebinin, 200'den fazla milletten insanın yaşadığı ülkedeki etnik çeşitlilik ve ülkenin sağlık teknolojisi alanında sunduğu imkanlar olduğu kaydedildi.

Çin'in Vuhan Viroloji Enstitüsü, Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki Sinopharm şirketi tarafından geliştirilen aşı, farklı virüs, bakteri ve patojen parçalarının birleşiminden oluşuyor.

Aşının güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri Çin'de yapılmıştı.

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Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

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23 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 15 Temmuz itibarıyla Kovid-19'a karşı 23 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 140 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 14 milyona yaklaşırken, 593 binden fazla kişi hayatını kaybetti.