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Koronavirüs Cumhuriyetçi senatörlerden BMye çağrı DSÖ bağımsız heyet tarafından denetlenmeli
DÜNYA

Cumhuriyetçi senatörlerden BM'ye çağrı: DSÖ bağımsız heyet tarafından denetlenmeli

ABD'de önde gelen Cumhuriyetçi senatörler, Birleşmiş Miletler'in (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ABD Başkanı Donald Trump'ın 'başarısız olmakla' eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağımısız bir denetim yapması talebinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Lindsay Graham, Mitt Romney ve Ted Cruz gibi önde gelen isimlerin de yer aldığı Cumhuriyetçi senatörler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e söz konusu taleplerine ilişkin bir mektup gönderdi.

  • DSÖ'nün salgınla mücadele konusunda attığı adımların denetlemesi için bağımsız bir heyet kurulmasını isteyen senatörler, heyetin örgütün performansını değerlendirerek, reform önerileri sunmasını istedi.

Finansal destek askıya alınmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

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