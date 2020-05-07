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Koronavirüs DSÖ Afrikada koronavirüs nedeniyle 1 yılda 190 bin kişi ölebilir
DÜNYA

DSÖ: Afrika'da koronavirüs nedeniyle 1 yılda 190 bin kişi ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs salgınına karşı etkili önlemler alınmadığı taktirde bir yılda 83 ila 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
DSÖ, Afrika ile ilgili endişe edici açıklamada bulundu.
DSÖ, Afrika ile ilgili endişe edici açıklamada bulundu.

DSÖ Afrika Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, "Kontrol altına alınması için tedbirler başarısız olursa Afrika'da 29-44 milyon kişi Kovid-19'a yakalanabilir ve 83-190 bin kişi ölebilir" ifadesi kullanıldı.

  • Bu rakamların tahmin modeline dayalı bir araştırmada belirlendiği kaydedilen açıklamada, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti'nin "Bölgedeki birçok hükümet tarafından proaktif yaklaşım benimsenmezse Kovid-19 gelecek birkaç yılda hayatımızın bir demirbaşı olabilir. Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor" çağrısına yer verildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 görülen kişi sayısı 51 bin 698'e yükselirken vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.

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