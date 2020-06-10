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Koronavirüs DSÖ fikir değiştirdi Asemptomatik hastalardan koronavirüs bulaşması nadir
BİLİMSEL GELİŞMELER

DSÖ fikir değiştirdi: Asemptomatik hastalardan koronavirüs bulaşması nadir

DSÖ fikir değiştirdi: Asemptomatik hastalardan koronavirüs bulaşması nadir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Semptom göstermeyen vakalarla ilgili DSÖ fikir değiştirdi.
Semptom göstermeyen vakalarla ilgili DSÖ fikir değiştirdi.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Kovid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

  • Elde ettikleri verilere göre, Kovid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kerkhove, hükümetlerin, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Kovid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.

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