Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs DSÖ koronavirüs hastaları için hidroksiklorokinin denemelerini tekrar başlatıyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

DSÖ koronavirüs hastaları için 'hidroksiklorokin'in denemelerini tekrar başlatıyor

DSÖ koronavirüs hastaları için 'hidroksiklorokin'in denemelerini tekrar başlatıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklama yaptı.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklama yaptı.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, geçen hafta "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu"nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin"in kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını anımsattı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

  • "Güvenlik verileri gözden geçirilirken bu karar tedbir amaçlı olarak alınmıştı. Dayanışma Denemesi'nin Veri Güvenliği ve İzleme Komitesi, verileri gözden geçirdi. Mevcut mortalite (ölüm oranları) verilerine dayanarak, komite üyeleri deneme protokolünü değiştirmek için hiçbir neden bulunmadığı tavsiyesinde bulundu. Yürütme Grubu bu öneriyi aldı ve Hidroksiklorokin de dahil olmak üzere Dayanışma Denemesinin tüm kollarının devamını onayladı."

Yürütme Grubunun, Hidroksiklorokin ilacının denemelerinin yeniden başlamasından itibaren "başlıca araştırmacılarla" iletişim halinde olacağını belirten Ghebreyesus, Dayanışma Denemesi'nde tüm tedavi yöntemlerini yakından takip edecekleri mesajını verdi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayrıca 35 ülkede 3 bin 500'den fazla hastanın denemeler için başvuru yaptığını kaydetti.

DSÖ koronavirüs hastalarında denenen hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını askıya aldı: Trump ilacı kullandığını belirtmişti
DÜNYA
DSÖ koronavirüs hastalarında denenen hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını askıya aldı: Trump ilacı kullandığını belirtmişti

Latin Amerika endişesi

Dünyadaki Kovid-19 vakalarına da değinen Ghebreyesus, özellikle salgının hızla yayılmaya başladığı orta ve güney Amerika ülkelerindeki durumdan endişe duyduklarını vurguladı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, doğu Akdeniz, güneydoğu Asya ve Afrika'da da vaka sayılarında tırmanış gözlemlemelerine rağmen vaka sayılarının çok daha az olduğunu belirtti.

Avrupa kıtasındaki vaka sayılarının ise azalmaya devam ettiğini ifade eden Ghebreyesus, "Dün, Avrupa'da 22 Mart'tan bu yana rapor edilen en az sayıda vaka sayısı görüldü." diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu"nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan Hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını kaydetmişti.

Trump 'İlişkilerimizi sonlandırıyoruz' demişti: Dünya Sağlık Örgütünden ABD'ye zeytin dalı
DÜNYA
Trump 'İlişkilerimizi sonlandırıyoruz' demişti: Dünya Sağlık Örgütünden ABD'ye zeytin dalı

Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü

Salgınla mücadelede dünyaya ders veriyoruz: BBC, Türkiye'yi öve öve bitiremedi
KORONAVİRÜS
Salgınla mücadelede dünyaya ders veriyoruz: BBC, Türkiye'yi öve öve bitiremedi
Abone Ol Google News
Bir gecede150 bin TLlik artış!

Bir gecede
150 bin TL'lik artış!

Düşen faiz sonrası konutta fırsatçılar ortaya çıktı.
Milyonlarca kez izlendi

Milyonlarca kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
TSK çembere aldı

TSK çembere aldı

Ateşkes ihlaline karşı Mehmetçiğin eli tetikte.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
Yerli otomobilde<br>önemli gelişme

Yerli otomobilde
önemli gelişme

​TOGG "Ülkemize hayırlı olsun" diyerek duyurdu.
Libya'da<br>Hafter temizliği

Libya'da
Hafter temizliği

​İki bölgede daha kontrol sağlandı.
Sokağa çıkma yasağında dikilmişti

Sokağa çıkma yasağında dikilmişti

​Koronavirüsü fırsat bilip 48 saatte dikilen kaçak villada flaş gelişme.
5 derece <br>birden artacak

5 derece
birden artacak

​Meteoroloji'den sevindiren hava durumu tahmini.
Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Trabzonspor'dan UEFA'nın men cezasına tepki.
THY'den 10 Haziran açıklaması

THY'den 10 Haziran açıklaması

Dış hat rezervasyonunda görünen uçuşların nedeni belli oldu.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
ABD'de<br>Floyd isyanları

ABD'de
Floyd isyanları

​Gösteriler sivil itaatsizliğe dönüştü.
Aynı tezgah peşindeler

Aynı tezgah peşindeler

​Yaşanan katliam ve provokasyonlarda parmağı olan FETÖ'cüler sahnede.
Trabzon Limanı'nda <br>dev montaj

Trabzon Limanı'nda
dev montaj

​Fatih Sondaj Gemisi yeni görevi için hazırlanıyor.
Kaçak fabrika

Kaçak fabrika

​​İYİ Partili Lütfü Türkkan da kaçak kervanına katıldı.
Hepsi FETÖ'nün<br>parlak çocukları

Hepsi FETÖ'nün
parlak çocukları

​Mezun olur olmaz hemen Daire Başkanlığı'na atandılar.
Barış Pınarı Ligi

Barış Pınarı Ligi

Bölgede silah sesi yerini tezahürat seslerine bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.