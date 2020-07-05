Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs DSÖ koronavirüs vakalarında denenen ilacın kullanımını ikinci kez durdurdu
BİLİMSEL GELİŞMELER

DSÖ koronavirüs vakalarında hidroksiklorokin kullanımını ikinci kez durdurdu

DSÖ koronavirüs vakalarında denenen ilacın kullanımını ikinci kez durdurdu

DSÖ, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokin ile birlikte AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin denemelerini sonlandırma kararı aldı. DSÖ, ilaçların koronavirüs vakalarındaki denemelerde "ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı" gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
DSÖ hidroksiklorokin kullanımını ikinci kez durdurdu
DSÖ hidroksiklorokin kullanımını ikinci kez durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir" bileşimi ilaçların denemelerinin "ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı" gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, bugün Dayanışma Denemesi'nin Uluslararası Yönlendirme Komitesi'nin hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir ilaçlarının denemelerine son verilmesi tavsiyesini kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Dünyada son 24 saatte koronavirüs tablosu: Brezilya'da bin 91, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Dünyada son 24 saatte koronavirüs tablosu: Brezilya'da bin 91, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi hayatını kaybetti

İLACIN KULLANIMI DERHAL DURDURULACAK

Açıklamada, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ'nün "Dayanışma Denemesi" programını başlattığı anımsatıldı.

  • Hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart tedaviyle karşılaştırıldığında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını "hiç azaltmadığı" ya da"çok az azalttığı" belirtilen açıklamada, Dayanışma Denemesi'nde görevli araştırmacıların bu ilaçların kullanımını "derhal" durduracağı bildirildi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor

DSÖ öte yandan, dünya genelinde son 24 saatte 212 bin 326 Kovid-19 vakası bildirildiğini ve bunun yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. En çok vaka bildirilen ülke ise 53 bin 213 vakayla ABD oldu.

DENEMELERİ DAHA ÖNCE DE ASKIYA ALINMIŞTI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Dayanışma Denemesi kapsamında şimdiye kadar 39 ülkeden 5 bin 500 hastanın kabul edildiğini, örgütün klinik deneme ve elde edilen geçici sonuçları 2 hafta içinde açıklanmasının beklendiğini kaydetmişti.

Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardılar: Saatlerce sorumsuzca eğlendiler
KORONAVİRÜS
Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardılar: Saatlerce sorumsuzca eğlendiler
  • Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Ghebreyesus, 3 Haziran'da ise Kovid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını bildirmişti.

Nijerya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 28 bini aştı
KORONAVİRÜS
Nijerya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 28 bini aştı

THY üç buçuk ay sonra Endonezya seferlerine yeniden başladı: Hafta iki uçuş gerçekleşecek
EKONOMİ
THY üç buçuk ay sonra Endonezya seferlerine yeniden başladı: Hafta iki uçuş gerçekleşecek
Abone Ol Google News
Ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldı

Ölüm oranlarını
düşürmede başarısız kaldı

DSÖ koronavirüs vakalarında denenen ilacın kullanımını ikinci kez durdurdu.
Yine park yine gençler

Yine park yine gençler

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.
Vakaların azalışının durma nedeni

Vakaların azalışının durma nedeni

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.
'Tedirgin oluyoruz'

'Tedirgin oluyoruz'

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.

​Yeni ilçe merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

​AK Parti'ye katılınca saldırılar sistematik lince dönüştü.

​Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı.
Dayanışmada<br>bir milyona doğru

Dayanışmada
bir milyona doğru

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor.

​Donald Trump:ABD aşırı solcu faşizm kuşatmasında.

​Uyuşturucu paralarını örgüte aktarmışlar.
Koronavirüsü<br>görüntülediler

Koronavirüsü
görüntülediler

​Türk bilim adamlarından büyük başarı.
Kritik viraj

Kritik viraj

​Derbi ya tamam ya da devam niteliği taşıyor.
Üç kıtanın sağlık<br>merkezi olacağız

Üç kıtanın sağlık
merkezi olacağız

​Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik.
Gerekçe sağlık<br>değil siyasi

Gerekçe sağlık
değil siyasi

Siyasi sorunlar tatilcilerin sırtından çözülemez.
Noterde kartla<br>ödemeyi sevdik

Noterde kartla
ödemeyi sevdik

​Dolandırıcılığın önüne geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.