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Koronavirüs DSÖden koronavirüs aşısı açıklaması Bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur
BİLİMSEL GELİŞMELER

DSÖ'den son dakika koronavirüs aşısı açıklaması

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, ABD ve Brezilya’nın koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve bu kapsamda yapılan uyarıları dikkate almadığını belirtti. Harris, "Kovid-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor" dedi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, ABD ve Brezilya’nın koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve bu kapsamda yapılan uyarıları dikkate almadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris'ten koronavirüse ilişkin kritik bir açıklama geldi.Görüntülü konferans yoluyla basına konuşan Harris, ABD ve Brezilya’nın koronavirüs salgınını ve salgın kapsamında yapılan uyarıları dikkate almadığını bu nedenle iki ülkenin en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirtti.

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Trump tehdidi küçümsedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, virüsün Çin’de ortaya çıkarak yayılmaya başladığı dönemlerde salgın tehdidini ve beraberinde getirdiği diğer sorunları küçümsediği ifade edildi. Bu küçümsemeyle birlikte, salgına alınabilecek erken önlemlerin de önünü kestiği belirtildi.

ABD’de son verilere göre bir milyon 385 bin 834 kişi virüse yakalandı, 81 bin 795 kişi ise hayatını kaybetti.

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Bolsonaro: Sadece bir grip

Öte yandan, koronavirüsten en kötü etkilenen 7’inci ülke konumunda olan Brezilya’nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgının ilk evrelerinde hastalığı ‘bir grip’ olarak nitelendirdiği ve dikkate almadığı belirtildi. Son verilere göre Brezilya’da 169 bin 594 koronavirüslü vaka bulunuyor.Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 11 bin 653 olarak açıklandı.

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