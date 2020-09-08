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Koronavirüs Dünyada bir ilk ÇOMÜde 8 dakikada sonuç veren çift antikorlu Kovid-19 tanı kiti geliştirildi
BİLİMSEL GELİŞMELER

Dünyada bir ilk: ÇOMÜ'de 8 dakikada sonuç veren çift antikorlu Kovid-19 tanı kiti geliştirildi

Dünyada bir ilk: ÇOMÜ'de 8 dakikada sonuç veren çift antikorlu Kovid-19 tanı kiti geliştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) yeni tip koronavirüsü tespit eden, çift antikorlu bir tanı kiti geliştirildi. Seri üretimine başlanacak kit ile 8 dakikada yüzde yüze yakın doğru sonuç alınabilecek. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen test kitinin dünyada ilk defa yapıldığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk, dünyadaki benzerlerinden farklı olarak, çift antikorlu bir tanı kiti geliştirildi.
Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk, dünyadaki benzerlerinden farklı olarak, çift antikorlu bir tanı kiti geliştirildi.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından, dünyadaki benzerlerinden farklı olarak, çift antikorlu bir tanı kiti geliştirildi.

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından ‘İleri Araştırma Projeleri’ kapsamında desteklenen çalışmanın dünyadaki benzerlerinden en önemli üstünlüğü ve farklılığı, insanda üretilen, virüse özel iki farklı antikorun, tek bir test kitinde tanısının yapılabiliyor olması. Böylelikle çok kısa sürede yanıt veren, daha güvenilir bir test kiti üretilmiş oldu.

DHA

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Dünyada bir ilk

Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen test kitinin dünyada ilk defa yapıldığını belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, "Bugün burada projemizin sonuçlarını açıklıyoruz. O da Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk hocamızın Kovid-19 ile ilgili geliştirmiş olduğu bir test sonucu. Bilimsel araştırma projelerimizden desteklenen bu projedeki ilginç olan şu, Türkiye’de değil, dünyada ilk defa yapılan bir test. Çünkü dünyada, bir antikor testi bulunuyor. PCR’larda biliyorsunuz doğruluk oranı yüzde 63 oranında değişiyor. Yani yüzde 40 civarında bir yanılma payı var ama hocamızın geliştirmiş olduğu bu testle kısa bir sürede yani 5-10 dakika içerisinde yüzde 100 bir sonuç elde ediliyor" dedi.

DHA
Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk

Murat, "Daha sonraki dönemde de Covid-19 geçirip, geçirmediğini de tespit ediyor. Covid-19 ise bunu ortaya koyan bir test. Hızlı sonuç veriyor ve yüzde yüz sonuçlu bir test. Dünyadaki uygulamalar, daha çok tek protein üzerinde yapılan bir çalışma ama bizim hocamız, iki protein üzerinde çalışmasını yürütüyor. Bundan dolayı ayrı bir özelliği var. Biz bu proje ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak gerçekten övünç duyuyoruz” diye konuştu.

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8 dakikada yüzde yüze yakın doğru sonuç veriyor

Geliştirilen test kitinin 8 dakikada sonuç verdiğini belirten ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk ise, şunları söyledi:

  • "Son aylarda yaşadığımız salgın, bizi de bu konularda bir şeyler yapmaya itti. Mart ayının ortasından itibaren tamamen üniversitemizin öz kaynaklarıyla yürüttüğümüz çalışma ile insanın bağışıklık sisteminde oluşturduğu antikorları hedef alan bir test kiti geliştirdik. Çok kısa sürede 8 dakikada sonuç veren ve şu anda hali hazırda piyasadakilerden çok daha kesin ve doğru sonuçlar veren bir kit haline geldi proje ürünümüz. Şu an hali hazırda dünya piyasasında satılan kitlere baktığımızda hepsi de sadece tek bir antikoru hedef alır ve onun üzerinden sonuç verir ama bizim geliştirdiğimiz kitin en önemli üstünlüğü ve avantajı virüse özel iki farklı antikoru tespit ediyor olması. Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Birkaç hafta içerisinde gerçek kan örnekleri üzerinde yapacağımız optimizasyon çalışmaları da bitecek. Ondan sonra inşallah kullanıma hazır hale gelecek kitimiz. Örneklerimizde yüzde yüze yakın bir doğrulukta sonuç aldığımızı söyleyebilirim."

"Seri üretime geçmeyi planlıyoruz"

Dünyada ikinci antikoru hedef alan başka bir test kitinin olmadığını ve bu çalışmaların da patentini alıp seri üretime geçeceklerini kaydeden Sezgintürk, “Seri üretimle alakalı tabii girişimlerimiz olacak, geliştirdiğimiz kitin önce patent haklarının alınması gerekecek. Ülkemizin fon veren kuruluşlarına da başvuracağız. Onların da bu konuda çok ciddi destekleri oldu zaten. KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve Sağlık Bakanlığı gibi ülkemizin önemli fonlayıcı kuruluşlarına da projemizi tanıtarak, seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Şu anda hali hazırda ticari örneklere bakıldığında ikinci antikoru hedef alan bir örnek şu anda dünyada yok” şeklinde konuştu.

ÇOMÜ’de yaklaşık 8 dakikada koronavirüs tanısı koyan test kiti geliştirildi
FOTOĞRAF 10
Title
ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen kit ile dünyadaki benzerlerinden farklı olarak daha güvenilir ve hızlı sonuç alınabiliyor.
Title
Koronavirüs tanısı için geliştirilen test kiti hakkında bilgi veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, çalışmanın Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından İleri Araştırma Projeleri kapsamında desteklendiğini söyledi.
Title
Projenin en önemli bölümünün sadece Türkiye'de değil, dünyada ilk defa yapılan bir test olduğunu belirten Murat, şöyle konuştu:
Title
Çünkü dünyada bir antikor testi bulunuyor. PCR’larda biliyorsunuz doğruluk oranı yüzde 63 oranında değişiyor. Yani yüzde 40 civarında bir yanılma payı var ama hocamızın geliştirmiş olduğu bu testle kısa bir sürede yani 5-10 dakika içerisinde yüzde 100 bir sonuç elde ediliyor. Daha sonraki dönemde de Kovid-19 geçirip geçirmediğini de tespit ediyor. Kovid-19 ise bunu ortaya koyan bir test. Hızlı sonuç veriyor ve yüzde 100 sonuçlu bir test. Dünyadaki uygulamalar daha çok tek protein üzerinde yapılan bir çalışma ama bizim hocamız iki protein üzerinde çalışmasını yürütüyor. Bundan dolayı ayrı bir özelliği var. Biz bu proje ile ÇOMÜ olarak gerçekten övünç duyuyoruz.
Title
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk ise salgının, kendilerini bu konularda bir şeyler yapmaya ittiğini dile getirdi.
Title
Mart ayının ortasından itibaren tamamen üniversitenin öz kaynaklarıyla yürüttükleri virüsün, insanın bağışıklık sisteminde oluşturduğu antikorları hedef alan bir test kiti geliştirdiklerini vurgulayan Sezgintürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Title
Çok kısa sürede 8 dakikada sonuç veren ve şu anda halihazırda piyasadakilerden çok daha kesin ve doğru sonuçlar veren bir kit haline geldi proje ürünümüz. Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Birkaç hafta içerisinde gerçek kan örnekleri üzerinde yapacağımız optimizasyon çalışmaları da bitecek. Ondan sonra inşallah kullanıma hazır hale gelecek kitimiz. Örneklerimizde yüzde 100'e yakın bir doğrulukta sonuç aldığımızı söyleyebilirim.
Title
Sezgintürk, seri üretimle ilgili girişimlerinin olacağını belirterek Geliştirdiğimiz kitin önce patent haklarının alınması gerekecek. Ülkemizin fon veren kuruluşlarına da başvuracağız. Onların da bu konuda çok ciddi destekleri oldu zaten. KOSGEB, TÜBİTAK, kalkınma ajansları ve Sağlık Bakanlığı gibi ülkemizin önemli fonlayıcı kuruluşlarına da projemizi tanıtarak seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Şu anda halihazırda ticari örneklere bakıldığında ikinci antikoru hedef alan bir örnek şu anda dünyada yok. diye konuştu.
Title
Title
ÇOMÜ’de yaklaşık 8 dakikada koronavirüs tanısı koyan test kiti geliştirildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 8 dakikada tespit eden kit geliştirildi.


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