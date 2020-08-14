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Koronavirüs Atlar koronavirüse karşı antikor üretiyor Dünyada ilk kez denendi, 45 günde ilk aşama tamamlandı
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Dünyada ilk kez Adıyaman'da denendi: Atlar koronavirüse karşı antikor üretiyor

Atlar koronavirüse karşı antikor üretiyor: Dünyada ilk kez denendi, 45 günde ilk aşama tamamlandı

Adıyaman'da başlatılan 'Covidsra' isimli anti serum çalışması ile atlar, kendilerine enjekte edilen cansız Kovid-19 virüsünü 45 günlük süreçte antikora dönüştürüyor. Uzmanlar, dünyada ilk kez denenen çalışmanın ikinci aşamasında atlardan elde edilen antikorları hayvanlar üzerinde test etmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Akademisyenler tarafından yakından takip edilen süreçte, cansız virüslerin enjekte edilmesinden 45 gün sonra atlar antikor üretmeye başladı.
Akademisyenler tarafından yakından takip edilen süreçte, cansız virüslerin enjekte edilmesinden 45 gün sonra atlar antikor üretmeye başladı.

TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut başkanlığındaki ekip serum ihracatı yapan Vetal A.Ş. laboratuvarlarında 'Covidsera' ismini verdikleri Kovid-19 serumu çalışması başlattı.

  • 1 Nisan'da başlatılan çalışmalar kapsamında, pozitif vakalardan alınarak çoğaltılan Kovid-19 virüsleri cansız hale getirildikten sonra herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan atlara enjekte edildi. Akademisyenler tarafından yakından takip edilen süreçte, cansız virüslerin enjekte edilmesinden 45 gün sonra atlar antikor üretmeye başladı.

DHA
Akademisyenler tarafından yakından takip edilen süreçte, cansız virüslerin enjekte edilmesinden 45 gün sonra atlar antikor üretmeye başladı.

"45 günde ilk aşama tamamlandı"

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, geçmiş dönemlerde yılan ve akrep serumlarında, atlara toksin verilerek plazma alındığını hatırlatarak, bu çerçevede Kovid-19 serumu üretmek adına çalışma başlattıklarını söyledi.

DHA
Akademisyenler tarafından yakından takip edilen süreçte, cansız virüslerin enjekte edilmesinden 45 gün sonra atlar antikor üretmeye başladı.

Hazırladıkları projenin kabul edilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını anlatan Prof. Dr. Mehmet Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Şu anda yaptığımız çalışma dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Daha önceleri atlar üzerinde çalışmalar yapılarak antikorlar alınabiliyordu.Bunun en bariz örneği de yılan ve akrep serumlarıdır. Biz buradan yola çıkarak cansız virüsleri atlara verirsek antikor üretebilir miyiz düşüncesiyle yola çıktık. Buradan yola çıkarak hastalarımızdan aldığımız virüsleri önce çoğalttık sonra cansız hale getirdik ve atlara verdik. Yaptığımız takip sonunda 45'inci günde atlardan antikor almaya başladık."

DHA
TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut başkanlığındaki ekip serum ihracatı yapan Vetal A.Ş. laboratuvarlarında 'Covidsera' ismini verdikleri Kovid-19 serumu çalışması başlattı.

"Anti serum, hastayı sağlığına kavuşturur"

Plazmaferez cihazıyla alınan antikorların yine atlarda test edildiğini anlatan Rektör Turgut, "Atlardan 45'inci günden itibaren almaya başladığımız antikorları şu anda hayvanlarda test etmeye başlıyoruz. Bu ikinci aşamada da antikorlarla oluşturduğumuz serumun başarısını hedefliyoruz. Dünyada benzer şekilde uygulama ve çalışmalar yapıldı ve elde edilen serumlar birçok hastalıkta kullanıldı. Bizim bu çalışmamızda elde edeceğimiz serum ise Kovid-19'a karşı kullanılacak" diye konuştu.

DHA
TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut başkanlığındaki ekip serum ihracatı yapan Vetal A.Ş. laboratuvarlarında 'Covidsera' ismini verdikleri Kovid-19 serumu çalışması başlattı.

Turgut, "Testlerimiz bir iki ay daha sürecek. Ama şu anda bu aşamaya gelmek bile büyük başarı ve dünyada öncü olduğumuzu gösteren bir çalışmadır. Ayrıca aşı ile serum arasındaki farkı da insanlarımızın bilmesi lazım. Aşı sağlıklı insanlara yapılarak hastalıktan korunması sağlanır. Bizim ürettiğimiz bu serum başarılı olursa hasta insana uygulayarak sağlıklarına kavuşmalarına olanak tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

DHA
1 Nisan'da başlatılan çalışmalar kapsamında, pozitif vakalardan alınarak çoğaltılan Kovid-19 virüsleri cansız hale getirildikten sonra herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan atlara enjekte edildi.


Rektör Turgut öte yandan çalışmaların başarıyla sonuçlanması halinde seri üretim yapmalarının da mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Atlar, virüse karşı antikor üretiyor
FOTOĞRAF 16
Title
TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut başkanlığındaki ekip serum ihracatı yapan Vetal A.Ş. laboratuvarlarında 'Covidsera' ismini verdikleri Kovid-19 serumu çalışması başlattı.
Title
1 Nisan'da başlatılan çalışmalar kapsamında, pozitif vakalardan alınarak çoğaltılan Kovid-19 virüsleri cansız hale getirildikten sonra herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan atlara enjekte edildi. Akademisyenler tarafından yakından takip edilen süreçte, cansız virüslerin enjekte edilmesinden 45 gün sonra atlar antikor üretmeye başladı.
Title
45 günde ilk aşama tamamlandı<br> <br> Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, geçmiş dönemlerde yılan ve akrep serumlarında, atlara toksin verilerek plazma alındığını hatırlatarak, bu çerçevede Kovid-19 serumu üretmek adına çalışma başlattıklarını söyledi.
Title
Hazırladıkları projenin kabul edilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını anlatan Prof. Dr. Mehmet Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
Şu anda yaptığımız çalışma dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Daha önceleri atlar üzerinde çalışmalar yapılarak antikorlar alınabiliyordu.Bunun en bariz örneği de yılan ve akrep serumlarıdır.
Title
Biz buradan yola çıkarak cansız virüsleri atlara verirsek antikor üretebilir miyiz düşüncesiyle yola çıktık. Buradan yola çıkarak hastalarımızdan aldığımız virüsleri önce çoğalttık sonra cansız hale getirdik ve atlara verdik. Yaptığımız takip sonunda 45'inci günde atlardan antikor almaya başladık.
Title
Anti serum, hastayı sağlığına kavuşturur<br><br> Plazmaferez cihazıyla alınan antikorların yine atlarda test edildiğini anlatan Rektör Turgut, Atlardan 45'inci günden itibaren almaya başladığımız antikorları şu anda hayvanlarda test etmeye başlıyoruz. Bu ikinci aşamada da antikorlarla oluşturduğumuz serumun başarısını hedefliyoruz. Dünyada benzer şekilde uygulama ve çalışmalar yapıldı ve elde edilen serumlar birçok hastalıkta kullanıldı. Bizim bu çalışmamızda elde edeceğimiz serum ise Kovid-19'a karşı kullanılacak diye konuştu.
Title
Turgut, Testlerimiz bir iki ay daha sürecek. Ama şu anda bu aşamaya gelmek bile büyük başarı ve dünyada öncü olduğumuzu gösteren bir çalışmadır. Ayrıca aşı ile serum arasındaki farkı da insanlarımızın bilmesi lazım. Aşı sağlıklı insanlara yapılarak hastalıktan korunması sağlanır. Bizim ürettiğimiz bu serum başarılı olursa hasta insana uygulayarak sağlıklarına kavuşmalarına olanak tanıyacağız ifadelerini kullandı.
Title
Rektör Turgut öte yandan çalışmaların başarıyla sonuçlanması halinde seri üretim yapmalarının da mümkün olduğunu sözlerine ekledi.
Title
Title
Title
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Title
Title
Title
Atlar, virüse karşı antikor üretiyor
Adıyaman'da başlatılan 'Covidsra' isimli anti serum çalışması ile atlar, kendilerine enjekte edilen cansız Kovid-19 virüsünü 45 günlük süreçte antikora dönüştürüyor. Uzmanlar, dünyada ilk kez denenen çalışmanın ikinci aşamasında atlardan elde edilen antikorları hayvanlar üzerinde test etmeye hazırlanıyor.


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