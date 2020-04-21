Koronavirüs Düzensiz göç salgın dinlemiyor Göçmenlere gemide karantina
DÜNYA

Düzensiz göç salgın dinlemiyor: Göçmenlere gemide karantina

Akdeniz’in orta kesimindeki düzensiz göç hareketliliği koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının Akdeniz’de kurtardığı mülteciler, kıyıya çıkmadan önce bir feribotta karantinaya alınıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1471 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribotta mültecilerin tek kişilik kabinlerde mi kalacağı bilinmiyor.
1471 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribotta mültecilerin tek kişilik kabinlerde mi kalacağı bilinmiyor.

İTALYA LİMANLARI KAPATTI

İtalya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla limanlarını güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatmasına rağmen Akdeniz’in orta kesimindeki düzensiz göç hareketliliği devam ediyor. İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) SM Humanitario’ya ait Aita Mari gemisinin kurtardığı 34 mülteci, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü operasyonla Sicilya Adası’nın Palermo Limanı açıklarında karantina gemisi olarak kullanılan Rubattino feribotuna nakledildi.

İtalya’ya ait sahil muhafaza ekipleri İspanya’ya ait kurtarma gemisinden 34 mülteciyi karantina gemisine nakletti.

İKİ HAFTA GEMİDE KARANTİNA

Rubattino feribotuna cuma günü de Alman STK Sea-Eye’a ait Alan Kurdi gemisinin kurtardığı 146 mülteci aktarılmıştı. Mülteciler, koronavirüs salgını dolayısıyla bu gemide karantinaya alınmıştı. Sayıları 170’i aşan mülteciler, Rubbatino’da iki hafta karantinada tutulacak. Kızılhaç görevlilerinin de mültecilerle birlikte gemide kalacağı bildirildi. İtalyan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, göçmenlerin karantina teknesine transferinin “insani” bir eylem olduğunu söyledi.

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