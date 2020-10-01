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Koronavirüs Fransada bilanço endişelendiriyor 24 saat içerisinde 10 bini aşkın vaka
DÜNYA

Fransa'da koronavirüsten kaç kişi öldü: Vaka sayısı kaç?

Fransa'da bilanço endişelendiriyor: 24 saat içerisinde 10 bini aşkın vaka

Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyada tekrar tehlikeli bir hal almaya başladı. Özellikle vaka sayıları haftalardır tırmanışta. Avrupa'da da durum oldukça vahim. Fransa'da bugün açıklanan vaka sayısı 14 bine yakın. Ayrıca son 24 saatte kaydedilen ölü sayısıyla birlikte toplam can kaybı 32 bin 19'a ulaştı. Öte yandan ülkenin Sağlık Bakanı son durumu değerlendirdiği açıklamasında salgının büyük kentlerde daha hızlı yayıldığını kaydederken, başkent Paris ve çevresinde pazartesiden itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) vakalarında dünya genelinde bir tırmanış söz konusu. Avrupa'da bilançonun gitgide ağırlaştığı ülkelerden biri de Fransa. Ülkede son 24 saatte binlerce yeni vaka tespit edildi.

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Fransa'da koronavirüsten kaç kişi öldü?

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 19'a ulaştı.

Vaka sayısı kaç?

  • Koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 13 bin 970 artışla 577 bin 505'e yükseldiği ülkede, 1265'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 652 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 474 artarak 97 bin 271'e yükseldi.

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Salgın büyük kentlerde daha hızlı yayılıyor

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında salgının, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse ve Saint-Etienne gibi büyük kentlerde daha hızlı yayıldığını ve hasta sayısının yüksek olduğunu belirtti.

"Maksimum alarm seviyesine geçilebilir"

  • Virüsün artık her grup yaş aralığında dolaştığı uyarısında bulunan Veran, salgının durumunun kötüleştiği ve sağlık sisteminin riskte olduğu bir aşamada olunduğunu söyledi. Veran, başkent Paris ve çevresinde pazartesiden itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini söyledi.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

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