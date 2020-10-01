Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İngiltere Başbakanı Boris Johnsonın babası maskesiz yakalandı, cezayı yedi
DÜNYA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası maskesiz yakalandı, cezayı yedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ilk patlak verdiği dönemde sürü bağışıklığını savunan İngiltere'de bu uygulama işe yaramayınca sert tedbirlere geçilmişti. Ancak halka örnek olması gereken isimlerden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson maskesiz yakalandı. 200 sterlin (yaklaşık 2 bin lira) para cezası kesilen baba Johnson, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Baba Johnson maskesiz yakalandı.
Baba Johnson maskesiz yakalandı.

İngiltere, yeniden artışa geçen koronavirüs vakalarına karşı sert tedbirler aldı. Ülkede test sonucu pozitif çıkanlara, karantinayı ihlal etmesi halinde 10 bin sterlin para cezası kesilecek. Ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası iki katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Koronavirüs ülke için bir felaket oldu
KORONAVİRÜS
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Koronavirüs ülke için bir felaket oldu

Kuralların değiştiğini bilmiyormuş

Başbakan Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson'ın alışveriş sırasında önlem almadığı görüldü. Baba Johnson'ın, koronavirüs kurallarını ihlal ettiği ve yüz maskesi olmadan alışveriş yaptığı tespit edildi. İngiliz basınına konuşan baba Johnson, "Üç haftanın ardından yeniden İngiltere'ye döndüğüm gündü. O dönemde kurallar değişmiş olabilir. Gerçekten büyük bir alışveriş adamı değilim." dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse karşı alınan yeni önlemleri duyurdu: Tartışmasız önümüzde zor aylar var
KORONAVİRÜS
İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse karşı alınan yeni önlemleri duyurdu: Tartışmasız önümüzde zor aylar var

İngiltere’den kritik koronavirüs açıklaması: Kısıtlamalar 4’üncü seviyeye çıkabilir
KORONAVİRÜS
İngiltere’den kritik koronavirüs açıklaması: Kısıtlamalar 4’üncü seviyeye çıkabilir
  • Stanley Johnson, yaşadığı durum nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Kesinlikle herkesi maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduklarından emin olmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere beklenmeyen yan etki sebebiyle ara verdiği aşı denemelerine devam edecek
KORONAVİRÜS
İngiltere beklenmeyen yan etki sebebiyle ara verdiği aşı denemelerine devam edecek
Abone Ol Google News
Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
Far hırsızlığı kamerada

Far hırsızlığı kamerada

​Lüks araçlardan çaldıkları 40 bin TL'lik farla yakalandılar.
Rus güvenlik uzmanı: Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

'Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' dediler.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

​NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak.

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

Tren istasyonunu bombaladı

Tren istasyonunu bombaladı

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan sivillere saldırıyor.
HDP'li yöneticiler de gözaltında

HDP'li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.