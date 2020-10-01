İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası maskesiz yakalandı, cezayı yedi

İngiltere, yeniden artışa geçen koronavirüs vakalarına karşı sert tedbirler aldı. Ülkede test sonucu pozitif çıkanlara, karantinayı ihlal etmesi halinde 10 bin sterlin para cezası kesilecek. Ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası iki katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı.
Kuralların değiştiğini bilmiyormuş
Başbakan Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson'ın alışveriş sırasında önlem almadığı görüldü. Baba Johnson'ın, koronavirüs kurallarını ihlal ettiği ve yüz maskesi olmadan alışveriş yaptığı tespit edildi. İngiliz basınına konuşan baba Johnson, "Üç haftanın ardından yeniden İngiltere'ye döndüğüm gündü. O dönemde kurallar değişmiş olabilir. Gerçekten büyük bir alışveriş adamı değilim." dedi.
- Stanley Johnson, yaşadığı durum nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Kesinlikle herkesi maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduklarından emin olmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.