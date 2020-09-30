Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen etkinliğe video konferans yoluyla katıldı.

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Salgının dünya genelinde gidişatına değinen Ghebreyesus, "Dün, Kovid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

"Dayanışma olmadan bilim etkisiz kalır"

Bireylerin, toplumlar ve ekonomilerin korku ve belirsizliğin pençesinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Bilim, bize yeni testler, terapötikler ve umarız ki bir aşı şeklinde çözümler sunuyor. Ancak dayanışma olmadan bilim ve çözümler etkisiz kalacaktır." uyarısında bulundu.

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DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) hakkında da bilgi veren Ghebreyesus, dünya nüfusunun yüzde 70'ine tekabül eden 167 ülkenin şimdiye kadar COVAX'a katıldığını bildirdi.

OYNAT 00:50 Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılama başladı Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi. BiP'te paylaş

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Kovid-19 aşısının tüm ülkelere eşit ve adil şekilde dağıtılmasını amaçlayan COVAX'a Çin, Rusya ve ABD ise henüz katılmadı. DSÖ,