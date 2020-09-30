Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü açıkladı Ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla
DÜNYA

Dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü?

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla 1 milyonu geçtiğinin teyit edildiğini belirterek, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen etkinliğe video konferans yoluyla katıldı.

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen sayısı 25 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen sayısı 25 milyonu geçti

Koronavirüsten dünya genelinde toplam kaç kişi öldü?

  • Salgının dünya genelinde gidişatına değinen Ghebreyesus, "Dün, Kovid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

"Dayanışma olmadan bilim etkisiz kalır"

Bireylerin, toplumlar ve ekonomilerin korku ve belirsizliğin pençesinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Bilim, bize yeni testler, terapötikler ve umarız ki bir aşı şeklinde çözümler sunuyor. Ancak dayanışma olmadan bilim ve çözümler etkisiz kalacaktır." uyarısında bulundu.

Koronavirüs hücreleri istila etmek için en az 10 farklı şekle bürünüyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüs hücreleri istila etmek için en az 10 farklı şekle bürünüyor
  • DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) hakkında da bilgi veren Ghebreyesus, dünya nüfusunun yüzde 70'ine tekabül eden 167 ülkenin şimdiye kadar COVAX'a katıldığını bildirdi.

Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılama başladı
OYNAT 00:50
Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılama başladı
Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi.

Kovid-19 aşısının tüm ülkelere eşit ve adil şekilde dağıtılmasını amaçlayan COVAX'a Çin, Rusya ve ABD ise henüz katılmadı. DSÖ, COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmayı hedefliyor.
Abone Ol Google News
Kamikaze dronelar tek tek imha etti

Kamikaze dronelar tek tek imha etti

Ermenistan askerleri cephede neye uğradıklarına şaşırdı.
15 Aralıkta açılıyor

15 Aralık'ta açılıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu müjdeyi verdi.
Moskovaya çağırdılar

Moskova'ya çağırdılar

​Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a toplantı çağrısı.
Son 37 metre

Son 37 metre

Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak.

Tek koşulu açıkladı

Tek koşulu açıkladı

Aliyev'den çatışmalara ilişkin önemli açıklama.

Mültecilerin ülkelerine dönmeleri için fon hazırlığı yapıyorlar.

Azerbaycan, Ermenistan'a ağır kayıplar verdirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.