Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 34 milyonu aştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekonomiye katkısını kısa vadeli hedefler olarak asla görmemeliyiz. Ekonomik sektörlerin tamamında farkındalığı artırarak bu alanda özel sektörlerin yatırım yapmasını teşvik etmeli, karşı karşıya kaldığımız sorunları birer fırsata çevirmeliyiz. 2022’de BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapacak ve 2 yıllık dönem başkanlığı görevini yerine getirecek Türkiye bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır. Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var." dedi.