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Koronavirüs Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 34 milyonu aştı
DÜNYA

Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı kaç?

Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 34 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 34 milyonu geçti. Koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Worldometer interternet sitesinde yer alan bilgilere göre vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 420 bin 300 kişi koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Öte yandan Türkiye'de de vaka sayısı 318 bin 663'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 34 milyon 20 bin 311'e ulaştı.

ABD'de vaka sayısı kaç?

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 420 bin 300 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen sayısı 25 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen sayısı 25 milyonu geçti

En fazla vaka görülen ilk 10 ülke

  • ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (6 milyon 287 bin 238), Brezilya (4 milyon 787 bin 637), Rusya (1 milyon 176 bin 286), Kolombiya (824 bin 42), Peru (811 bin 768), İspanya (769 bin 188), Meksika (738 bin 163), Arjantin (736 bin 609), Güney Afrika (672 bin 572) ve Fransa (550 bin 690) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 318 bin 663'e ulaştı.

İngiltere'de günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı: Vakalar her hafta iki kat artıyor
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İngiltere'de günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı: Vakalar her hafta iki kat artıyor
  • Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 15 bin 380 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla
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Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla

Kovid-19'a yakalanan 25 milyon 267 bin 863 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 737 bin 68 aktif vaka bulunuyor.

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