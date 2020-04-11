Koronavirüs Fransada koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 832ye çıktı
DÜNYA

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 832'ye çıktı

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, koronavirüs nedeniyle 6 bin 883'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 120 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1527 artarak 26 bin 391'e çıktığını ifade etti

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 114 artışla 93 bin 790 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 35 bin 864'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 129 bin 654'e ulaştığını söyledi.

Salomon, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 883'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 120 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1527 artarak 26 bin 391'e çıktığını ifade etti.

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Antalya'da yaşayan Fransız Mourad Ghazli'nın, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemleri anlattığı videosu büyük ilgi topladı. yenisafak.com Manşet Editörü Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ghazli, Türkiye'nin pek çok yönden Fransa'dan önde olduğunu belirterek 'Neden CHP ve HDP 'elhamdülillah' demiyor. Bunu anlamıyorum' ifadelerini kullandı.

Bakımevlerinde can kaybı 4 bin 889'a ulaştı

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 353 ve bakımevlerinde 290 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Salomon, hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 8 bin 943'e ve bakımevlerinde 4 bin 889'a ulaşmasıyla toplam can kaybının 13 bin 832 olduğunu duyurdu.

Salomon, yaşamını yitirenlerin 18'inin Fransa'nın deniz aşırı topraklarında gerçekleştiğini söyledi.

Gelecek haftalarda evde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bir çalışma yapacaklarını ifade eden Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandığını kaydetti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ve vakanın görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

İşsiz kalanların sayısı 8 milyon

  • Öte yandan Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle işsiz kalanların sayısının 8 milyona yükseldiğini belirtti. İşten çıkarılanlar brüt maaşının yüzde 70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alacak.

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