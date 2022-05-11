Koronavirüs DSÖden gizemli hepatit açıklaması
DÜNYA

DSÖ'den 'gizemli hepatit' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan ve devamında çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar toplam 348 kişiye bulaştığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Gizemli hepatit nedir? Gizemli hepatit hastalığı nasıl bulaşır?
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İngiltere’de ortaya çıkan gizemli hepatit virüsü, birçok ülkede kendisini gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında,

DSÖ Araştırmacısı Easterbrook, “Virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor.” dedi. Easterbrook, örgütün üye ülkelerden gelen 348 hepatit vakayı doğruladığını, 70 vakanın ise doğrulanma aşamasında olduğunu söyledi.

“Virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor”

Vakaların görüldüğü ülkelerde geçen hafta yapılan ek araştırmaların nedeni belirsiz hepatit virüsüne dair daha somut neticeler verdiğini belirten Easterbrook, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"İngiltere başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerde virüsün genetiği ve enfekte olan çocukların bağışıklık tepkisi incelendi. An itibarıyla bu virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor, fakat Kovid-19'un bu virüsteki muhtemel rolünü, vakaların Kovid-19 koenfeksiyonu veya geçmiş enfeksiyonlarla alakalı olup olmadığını da ciddi oranda dikkate alıyoruz."

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“Karaciğer sorununun asıl kaynağına dair ek araştırmaların sonucunu bekliyoruz”

Şu an dünyada 6 ülkede 5'in üzerinde vakanın görüldüğünü belirten Easterbrook, vakaların yüzde 70'inde adenovirüs, yüzde 18'inde de koronavirüs bulunduğu, virüs nedeniyle karaciğer iflası geçiren kişi sayısının hala 18 olduğunu belirten Easterbrook, şöyle devam etti:

  • "Karaciğer iflası geçiren vakaların biyopsi incelemelerinde karaciğer dokularına bakıldı ve bu iflasların, adenovirüsün yol açtığı olağan karaciğer iflasından farklı olduğu belirlendi. Karaciğer sorununun asıl kaynağına dair ek araştırmaların sonucunu bekliyoruz."

DSÖ'nün hepatit vakalarının raporlanması ve değerlendirmesine dair üye ülkelerle yakın temas içinde olduğunu belirten Easterbrook, bu hafta içinde vakalara ilişkin yeni bir güncellemenin yapılabileceğini bildirdi.

Geçen ay İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 20 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün, koronavirüsün ardından yeni bir küresel salgına yol açabileceğinden şüpheleniliyor.

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1-16 yaş aralığındaki çocuklarda görülüyor

En son ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 6 Mayıs'ta, 25 eyalette 100'den fazla çocukta virüsün görüldüğü ve şimdiye kadar 5 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı da şimdiye kadar ülkede 14 vaka görüldüğünü ve 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

Yeni salgın paniği: Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı
FOTOĞRAF 12
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Dünya Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni \"küresel salgın\" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.<br><br>
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Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.
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İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı \"en az 169\" olarak açıklandı.<br>
Title
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.<br><br>Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.<br>
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Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Covid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Covid-19'a rastlandığı bildirildi.<br><br>Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.
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Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.<br><br>Hepatit vakalarının adenovirüs ve Covid-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların Covid-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.
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DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.<br>
Title
GİZEMLİ HEPATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?<br><br>DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.<br><br>Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.<br><br>
Title
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.<br>
Title
Hastalığın \"gizemli\" veya \"nedeni belirsiz\" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir \"küresel salgın\" ihtimalini gündeme taşıdı.<br>
Title
DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının Covid-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.<br>
Title
Covid-19, henüz adı konulmadan önce \"gizemli bir akciğer rahatsızlığı\" olarak tanımlanıyordu.<br><br>
Yeni salgın paniği: Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı
Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit vakası tespit edildi. Genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görülen ve 17 çocuğa karaciğer nakli yapılmasına neden olan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Açıklamada virüsün nasıl bulaştığı ve belirtileri ile ilgili değerlendirmeler yer aldı. Öte yandan 'gizemli hepatit' virüsünün covid-19 ile bağlantısı olup olmadığı da merak konusu oldu?

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