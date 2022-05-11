DSÖ'den 'gizemli hepatit' açıklaması

İngiltere’de ortaya çıkan gizemli hepatit virüsü, birçok ülkede kendisini gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında,

DSÖ Araştırmacısı Easterbrook, “Virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor.” dedi. Easterbrook, örgütün üye ülkelerden gelen 348 hepatit vakayı doğruladığını, 70 vakanın ise doğrulanma aşamasında olduğunu söyledi.

“Virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor”

Vakaların görüldüğü ülkelerde geçen hafta yapılan ek araştırmaların nedeni belirsiz hepatit virüsüne dair daha somut neticeler verdiğini belirten Easterbrook, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"İngiltere başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerde virüsün genetiği ve enfekte olan çocukların bağışıklık tepkisi incelendi. An itibarıyla bu virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor, fakat Kovid-19'un bu virüsteki muhtemel rolünü, vakaların Kovid-19 koenfeksiyonu veya geçmiş enfeksiyonlarla alakalı olup olmadığını da ciddi oranda dikkate alıyoruz."

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“Karaciğer sorununun asıl kaynağına dair ek araştırmaların sonucunu bekliyoruz”

Şu an dünyada 6 ülkede 5'in üzerinde vakanın görüldüğünü belirten Easterbrook, vakaların yüzde 70'inde adenovirüs, yüzde 18'inde de koronavirüs bulunduğu, virüs nedeniyle karaciğer iflası geçiren kişi sayısının hala 18 olduğunu belirten Easterbrook, şöyle devam etti:

"Karaciğer iflası geçiren vakaların biyopsi incelemelerinde karaciğer dokularına bakıldı ve bu iflasların, adenovirüsün yol açtığı olağan karaciğer iflasından farklı olduğu belirlendi. Karaciğer sorununun asıl kaynağına dair ek araştırmaların sonucunu bekliyoruz."

DSÖ'nün hepatit vakalarının raporlanması ve değerlendirmesine dair üye ülkelerle yakın temas içinde olduğunu belirten Easterbrook, bu hafta içinde vakalara ilişkin yeni bir güncellemenin yapılabileceğini bildirdi.

Geçen ay İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 20 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün, koronavirüsün ardından yeni bir küresel salgına yol açabileceğinden şüpheleniliyor.

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1-16 yaş aralığındaki çocuklarda görülüyor

En son ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 6 Mayıs'ta, 25 eyalette 100'den fazla çocukta virüsün görüldüğü ve şimdiye kadar 5 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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Endonezya Sağlık Bakanlığı da şimdiye kadar ülkede 14 vaka görüldüğünü ve 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.