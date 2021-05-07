'Gülen adam' olarak bilinen Macar asıllı fenomen bu kez üzdü: Koronaya yakalandı

İnternet dünyasında "Acısını saklayan Harold" olarak tanınan Andras Arato'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Arato, Kovid-19'u ağır bir şekilde geçirdiğini ve zatürre belirtileri gösterdiğini aktardı. Arato, aşı olduğunu ama antikor geliştiremeden Kovid-19'a yakalandığını söyledi. 76 yaşındaki adamın hastanede oksijen tedavisi de gördüğü öğrenildi. Hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Arato, uzun Kovid-19 geçirdiğini söyledi.

Caps'lere konu oldu

Sputnik'in haberine göre; Bir Fransız marketler zincirinin reklamında "Sağlık çalışanlarına teşekkür eden adam" olarak görseli yayınlanan, ama buradaki yüz ifadesi "sanki acısını içinde saklarmış gibi duran" Andras Arato, milyonlarca İnternet kullanıcısı tarafından farklı hikayelerde "ironik ve eğlenceli" caps'lere konu oldu.

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Türkiye tatilinde görüldü

Arato bir röportajında fotoğraflarının hikayesini şöyle anlatmıştı: "Türkiye'de yaptığım tatilde paylaştığım fotoğrafların ardından bir fotoğrafçı beni deneme çekimine davet etti. Sanırım ben de herkes gibi derinlerde biraz kendini beğenmiş biriyim, bu yüzden daveti kabul ettim ve deneme çekimine gittim. Bazı fotoğraflar çekti. Fotoğrafları ikimiz de beğendik. Beni tekrar davet etti ve birkaç seans boyunca birkaç yüz fotoğraf çekildi, bunlar stok fotoğraflardı. İnternetteki insanlar gülümsememle gözlerimdeki ifadenin bir araya gelişinin inanılmaz üzücü bir görüntü olduğunu düşünüyorlardı. Bana 'Hide the Pain Harold' (acısını saklayan Harold) diyorlardı"

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