Kahkaha videosuyla tanınan İspanyol komedyen hayatını kaybetti

Alman tarihçi sözde Ermeni soykırımı arkasındaki gerçeği açıkladı

Alman-Avusturya-İsviçre ortak kanalı 3Sat kanalında tarihçi Götz Aly, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili tarihi gerçekleri sorulara verdiği cevaplarla ortaya koydu. Osmanlı'nın 194-1915 yıllarında özellikle Rusya ve İngiltere'nin desteklediği Ermeni milliyetçilerinin isyanları ve katliamları ile karşı karşıya kaldığını belirten Götz Aly, yaşanan olayların kesinlikle bir holokost olmadığını ifade etti. Götz Aly, Avrupalı devletin yaşanan olaylardaki payına da dikkat çekti.