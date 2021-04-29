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Dünya Kahkaha videosuyla tanınan İspanyol komedyen hayatını kaybetti
AVRUPA

Kahkaha videosuyla tanınan İspanyol komedyen hayatını kaybetti

Kahkası ile tanınan İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybetti. Katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen komedyen bir süredir tedavi görüyordu.

Haber Merkezi Diğer
Kahkaha videosuyla tanınan İspanyol komedyen hayatını kaybetti
Juan Joya Borja

Katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybetti.

KAHKAHALARI İLE ÜNLENMİŞTİ

İnternetteki en ünlü kahkaha olan 'El Risitas' lakaplı komedyen Juan Joya Borja, bir televizyon programında attığı kahkahalar nedeniyle dünya çapında ünlü olmuştu.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja'nın, Eylül ayından beri tedavi gördüğü hastaneden ölüm haberi duyuruldu.

İspanya’da El Risitas adıyla tanınan komedyen Juan Joya Borja’nın kahkahaları yaşanan her olaya uyarlanıyordu. Borja’nın ölümü sosyal medyada da gündem oldu.

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