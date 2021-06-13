Koronavirüs Hindistanda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesinde
DÜNYA

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte görülen 80 bin 834 vaka ile son 10 haftanın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Hindistanda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesinde
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 303 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, günlük 80 bin 834 vaka ile 2 Nisan'dan bu yana görülen en düşük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısı 29 milyon 439 bin 989'a, ölü sayısı ise 370 bin 834'e çıktı.

  • Virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran’da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı.

Ölü sayısındaki bu hızlı yükseliş, Bihar eyaletinde eksik ölüm kayıtlarının toplam ölü sayısına eklenmesi ile açıklanmıştı.

Hindistan’da koronavirüs salgınında yeni rekor: Son 24 saatte 4 bin 205 kişi öldü
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Hindistan’da koronavirüs salgınında yeni rekor: Son 24 saatte 4 bin 205 kişi öldü

Maharashtra eyaletindeki ölü sayısı da 11 Haziran’da güncellenmiş ve eksik kayıtlar, ülkede bugüne kadar kaydedilen virüs kaynaklı ölü sayısına eklenmişti.

Günlük can kaybı sayısı 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a yükselmişti.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.

Hindistan'da 28 filin koronavirüs testi pozitif çıktı
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İyileşenlerin sayısı, son 1 aydır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 132 bin 62 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Öte yandan iyileşme oranı yüzde 95,26 olarak kayda geçti.

Uygulanan aşı dozu 253 milyonu geçti

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 253 milyon 195 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2. ve en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke olarak öne çıkıyor.

Hindistan'da dehşete düşüren görüntü: Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar
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Hindistan'ın Balrampur kentinde Covid-19'dan ölen bir hastanın cansız bedenini nehre atan iki kişi yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Hindistan'da geçtiğimiz haftalarda Ganj Nehri kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti.


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