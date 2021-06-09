Hindistan'da 28 filin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yer alan Mudumalai Ulusal Parkı ve Yaban Hayatı Koruma Alanındaki fillere tedbir amacıyla koronavirüs testi yapıldı.
Ulusal park görevlileri, 18’i erkek 10’u dişi olmak üzere 28 filin testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu.
Fillerin beslenme sürelerinin titizlikle ayarlandığı, görevlilerin ateş ölçümünden sonra fillerin yanlarına girdiği aktarıldı.
Dokuz aslanda koronavirüse yakalanmıştı
Testlerin, geçtiğimiz günlerde Chennai’deki 9 aslanın koronavirüse yakalanmasının ardından yapıldığı belirtildi.