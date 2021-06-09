Koronavirüs Hindistanda 28 filin koronavirüs testi pozitif çıktı
DÜNYA

Hindistan'da 28 filin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hindistan'da Tamil Nadu eyaletinde yaban hayatı koruma alanında bulunan 28 fil, koronavirüse yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Hindistanda 28 filin koronavirüs testi pozitif çıktı
18’i erkek 10’u dişi olmak üzere 28 filin testi pozitif sonuç verdi.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yer alan Mudumalai Ulusal Parkı ve Yaban Hayatı Koruma Alanındaki fillere tedbir amacıyla koronavirüs testi yapıldı.

Ulusal park görevlileri, 18’i erkek 10’u dişi olmak üzere 28 filin testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu.

Fillerin beslenme sürelerinin titizlikle ayarlandığı, görevlilerin ateş ölçümünden sonra fillerin yanlarına girdiği aktarıldı.

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Testlerin, geçtiğimiz günlerde Chennai’deki 9 aslanın koronavirüse yakalanmasının ardından yapıldığı belirtildi.

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