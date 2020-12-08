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Koronavirüs Çin aşısının ikinci dozu vuruldu Kontrollerinde yan etki görülmedi
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İkinci dozu vurulan Çin aşısında yan etki görüldü mü?

Çin aşısının ikinci dozu vuruldu: Kontrollerinde yan etki görülmedi

Sağlık Bakanlığı ve Çinli Biyoteknoloji firması tarafından imzalanan protokol ile koronavirüse karşı geliştirilen aşının 2. dozunun yapılmasının ardından aşı gönüllülerinde yan etki görülmedi. Konuyla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, birkaç hastada grip benzeri semptom görülmesi dışında yan etki görmediklerini belirterek, her gün 10-15 yeni gönüllü aldıklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
İkinci dozu vurulan Çin Aşısı’nın kontrollerinde yan etki görülmedi.
İkinci dozu vurulan Çin Aşısı’nın kontrollerinde yan etki görülmedi.

Gönüllülerden gelen geri bildirimlerin gayet güzel ve olumlu olduğunu söyleyen Dr. Ayşin Kılınç Toker, “Çin aşısı olarak bilinen Sağlık Bakanlığı destekli aşı çalışması faz 3 aşamasında. Biz yaklaşık 2 aydır bu çalışmaya gönüllülerimizi alıyoruz. İlk basamakta sağlık çalışanlarımızdan gönüllülerimizi aldık. 2 haftadır da halktan gönüllüler, kendi başvuruları ile geliyorlar ve aşılarını yapmaya başladık. Yaklaşık 100 kişi gönüllümüz var. İkinci doz aşılarını olan yaklaşık 50 kişi mevcut.

  • Herhangi bir yan etki şu ana dek saptamadık. Geri bildirimler gayet güzel, enjeksiyon yerinde ufak bir ağrı, kızarıklık dışında ya da ufak bir grip benzeri tablo dışında herhangi bir sıkıntı yaşayan hastamız şu ana kadar olmadı.

Öncelikle sağlık çalışanlarından başladığımızda grubumuz küçüktü. Çalışmamızı 30 kişilik bir sağlık çalışanı üzerinde yaptık. Sonrasında halktan gönüllülere geçtik. Yaklaşık 78 tane halktan gönüllümüz var, birinci ve ikinci doz aşılarını olanlar ama her gün yaklaşık 10-15 kişi randevulu şekilde yeni gönüllüler almaya devam ediyoruz” dedi.

50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı gelecek
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50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı gelecek

Dr. Ayşin Kılınç Toker, dünya üzerindeki aşı çalışmalarında yan etki oranı en düşük aşıyı uyguladıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz hastalarımızı günlük ateş, öksürük, nabız veya genel bir şikayetleri var mı diye kontrol ediyoruz. Onun dışında 24 saat ulaşabilecekleri telefon hattımızda var. Onlarla da iletişime geçiyoruz. Ayrıca verdiğimiz karneler ile kendi ateşlerini günlük, sabah, akşam ölçüp bize iletiyorlar.

Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması: Hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı
KORONAVİRÜS
Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması: Hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı
  • Yaklaşık 57 tane hastamızda ikinci doz aşımızı yaptık. Şu ana kadar hafif grip benzeri semptom dışında oda hepsinde değil sadece birkaç hastamızda oldu herhangi bir yan etki saptamadık.

Şu an dünya üzerinde yapılan diğer tüm aşı çalışmaları içerisinde inaktif virüs aşısı olduğu için yan etki ihtimali, yan etki oranı en düşük olan aşı bizim şuan uyguladığımız aşımız. Hiçbir hastalık, getirebilecek hiçbir yan etkinin korona virüs kadar kötü olmayacağını düşünüyor ve halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz.”

Çin aşısı Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek
FOTOĞRAF 9
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Türkiye'de faz 3 çalışması kapsamında yürütülen ve antikor oluşturan Çin aşısı, sağlık çalışanlarından sonra pazartesi gününden itibaren gönüllü vatandaşlar üzerinde denenmeye başlanacak.
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Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, toplum gönüllülerine yapılacak aşı çalışmasının Türkiye'de 14 merkezde yürütüleceğini söyledi. Prof. Dr. Çelen, aşı gönüllüsü vatandaşları kendi merkezlerine davet ederek, aşılama işlemini gerçekleştirebileceklerini söyledi.
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Toplum gönüllülerine yapılacak aşı için gönüllü olmak isteyenlerin 18-59 yaş aralığında olması ve daha önce Covid-19 geçirmemiş olması gerektiğini açıklayan Çelen, belli bir kotalarının olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
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Ülkemizde yürütülen ve Çin aşısı olarak adlandırılan aşının Diyarbakır ayağını biz Dicle Üniversitesi'nde yürütüyoruz. Sağlık gönüllülerinde bugüne kadar 90'ıncı hastayı gönüllüye almış olduk. Pazartesi itibariyle de artık toplum gönüllülerine yönelik aşı çalışmamıza başlayacağız ve burada faz 3 çalışmasının toplum gönüllüleri üzerindeki etkilerini de önümüzdeki haftalarda görmeye başlayacağız. Burada belli bir kotamız var. Türkiye'de 14 merkez bu çalışmanın içerisinde ve belli bir sayı miktarımız var. Bundan dolayı bizler farklı kanallar aracılığıyla topluma ulaşıp, aşı gönüllüsü olmak isteyenleri davet ediyoruz. 18-59 yaş arası olması gerekiyor, herhangi bir komorbiditesi olmaması, daha önce Covid-19 geçirmemiş olması, antikor oluşturmamış olması ve okuryazar olması lazım. Çünkü sonuçta bu bir faz çalışmasıdır ve bir sözleşme imzalanıyor. Bu konuda çok büyük bir beklenti vardı. Mevcut alacağımız hasta sayısı da sınırlı olduğu için biz vatandaşlarımıza mümkün mertebe ulaşıp, kendilerini belli bir randevu sistemiyle davet edeceğiz.
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Çin aşısının aralık ayında toplum aşılamasına geçilmesi noktasına gelindiğinin altını çizen Prof. Çelen, toplum gönüllülerinde antikor ve PCR testleri negatif olan kişilere önce bir doz, iki hafta sonra da ikinci doz aşının yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:
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Faz 3'ün bu çalışmasında öncelikli olarak bir tarama yöntemi uygulanacak. Antikor ve PCR'a bakılacak. Negatif olan hastaları çağırıp önce bir doz aşı yapacağız, iki hafta sonra da ikinci doz aşısını yapacağız. Sonra da bir yıl süreyle onları takip edeceğimiz bir program olacak. Çin aşısıyla ilgi beklentiler aralık ayının sonuna kadar artık yavaş yavaş çalışma ayağından çıkıp toplum aşılamasına geçilmesi noktasındadır. The Lancet dergisinde Çin çalışmasına ait faz 1, faz 2 sonuçları yayınlandı ve orada da başarı yüzde 92-98 oranında gösterildi. Bu çok yüzleri güldürücü bir durum. Haliyle 2020'nin sonuyla birlikte artık pandemi sürecinde, her ne kadar pandemi devam etse de pandeminin gündemimizden düşeceğini ve artık bağışıklığı olan kişilerin sayısının artacağını göreceğiz.
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Çin aşısı Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek
Türkiye'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısının faz 3 çalışmasında yeni bir aşamaya geçildi. 700'ün üzerinde sağlık çalışanı üzerinde denenen ve antikor oluşturan Çin aşısı, pazartesi gününden itibaren gönüllü vatandaşlar üzerinde denenecek.


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