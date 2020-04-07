Koronavirüs İlk kez Bursada kullanılmaya başlandı Temassız test kabini
BİLİMSEL GELİŞMELER

İlk kez Bursa'da kullanılmaya başlandı: Temassız test kabini

Otomobil fabrikalarında geliştirilip üretilen biyolojik örnek alma kabinlerinin ilk örneği Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Uzmanlar, hasta veya virüs şüphesi olan kişiden, kabine girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek alındığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Hastalardan temassız örenk alınacak.
Hastalardan temassız örenk alınacak.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelgelerle koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler artırılırken, firmalar ürettikleri malzeme ve ekipmanlarla sağlık camiasının yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması için bulunan otomobil fabrikalarında geliştirilip, üretilen biyolojik örnek alma kabinlerinin ilk örneği Bursa Şehir Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı.

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  • Bursa Şehir Hastanesi Acil Servisi’nde bulunan, negatif basınçlı odaya yerleştirilen örnek alma kabini, hem sağlık çalışanlarını korurken hem de içindeki ultraviyole temizleme özelliği ile hastaların güvenliğini sağlıyor.

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Virüsten etkilenme en aza indirgeniyor

Örnek alma kabininin, personeli salgın risklerinden korumak ve hasta güvenliği sağlamak gibi önemli bir işlev üstlendiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Özlem Çetinkaya Aydın, “Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, bu kabine girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek alıyoruz. Bu sayede hem sağlık çalışanı hem de kabine giren kişinin, virüsten etkilenmesini en aza indirmiş oluyoruz” dedi.

Uzm. Dr. Özlem Çetinkaya Aydın

En iyi koruma yöntemi

Kabinin içinde bulunan ultraviyole ışık sistemi sayesinde her kullanımın ardından dakikalar içinde temizlenerek, bir sonraki hastanın kullanımına hazırlandığını söyleyen Uzm. Dr. Çetinkaya, hastalara daha iyi hizmet verebilmek için sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat burada olduklarını, en iyi korunma yönteminin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak olduğunu sözlerine ekledi.

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